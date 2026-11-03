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Tranh cãi pháp lý phủ bóng cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại Alaska

Thứ Ba, 06:34, 03/11/2026
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VOV.VN - Cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại Alaska trở nên căng thẳng trước ngày bầu cử 3/11 khi Thượng nghị sĩ Dan Sullivan và đối thủ Mary Peltola liên tục tranh cãi. Vụ kiện liên quan đến phiếu bầu và phán quyết mới của tòa án càng khiến cuộc cạnh tranh thu hút chú ý.

Cuộc đua tại Alaska là một trong số ít cuộc cạnh tranh được chú ý trong bối cảnh kết quả bầu cử có thể ảnh hưởng đến tương quan lực lượng tại Thượng viện Mỹ trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Tại đây, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan tiếp tục vận động vào phút chót, đưa ra những chỉ trích nhằm vào đối thủ đảng Dân chủ Mary Peltola, cựu Hạ nghị sĩ Mỹ. Ông Sullivan, một đồng minh của Tổng thống Donald Trump, cáo buộc phía đối thủ tìm cách gian lận và chiếm đoạt phiếu bầu của cử tri Alaska. 

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Cử tri đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tại một điểm bỏ phiếu ở Trung tâm thương mại Midtown Mall ở Anchorage, Alaska. Ảnh: Reuters

Hôm 1/11, một thẩm phán liên bang đã bác đơn kiện của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm ngăn chặn việc xác nhận kết quả bầu cử Thượng viện tại Alaska trong trường hợp Thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan Sullivan thất bại. Đây là diễn biến mới nhất trong tranh cãi liên quan đến phiếu bầu, vốn khiến cuộc đua tại bang này thu hút sự quan tâm đặc biệt trong những ngày cuối cùng trước bầu cử.

Cuộc bầu cử ngày 3/11 áp dụng phương thức bỏ phiếu theo thứ tự ưu tiên (ranked-choice voting), với sự tham gia của hai ứng viên khác ít tiến hành vận động tranh cử. Một trong hai người có tên trùng với Thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan Sullivan.

Chính sự xuất hiện của các ứng viên này trên lá phiếu đã khiến Tổng thống Donald Trump thúc đẩy việc khởi kiện, do lo ngại họ có thể khiến ông Sullivan mất đi một phần phiếu ủng hộ.

Ngay sau phán quyết của tòa án, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo sẽ kháng cáo. Một người phát ngôn của cơ quan này tuyên bố: “Cử tri Alaska xứng đáng có một cuộc bầu cử công bằng, chứ không phải bị đánh lừa trong một nỗ lực thao túng kết quả”.

Vụ kiện được Bộ Tư pháp đệ trình chưa đầy hai tuần trước ngày bầu cử, trong lúc hoạt động bỏ phiếu sớm đã diễn ra. Đơn kiện đề nghị điều tra liệu những lá phiếu dành cho ông Dan J. Sullivan, một giáo viên đã nghỉ hưu, có thực chất được cử tri định bỏ cho Thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan Sullivan hay không.

Chính quyền bang Alaska cho rằng vụ kiện không có cơ sở pháp lý, đồng thời lập luận rằng việc xác định ý định thực sự của cử tri trong trường hợp này là không thể nếu không xâm phạm quyền riêng tư của họ.

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Ông Trump tiết lộ loạt dự án cải tạo Washington trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể khiến đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại dành phần lớn bài phát biểu quan trọng cuối cùng trước ngày bỏ phiếu để nói về các dự án cải tạo tại Washington, từ hệ thống đường ống, sơn sửa công trình đến hồ phản chiếu Lincoln.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: AP
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