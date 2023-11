Trao đổi con tin ở Gaza: Bé gái 4 tuổi người Mỹ được Hamas trao trả

Theo Tổng thống Joe Biden, ông hy vọng việc tạm dừng giao tranh giữa Israel và Hamas sẽ còn tiếp tục, chừng nào có thêm con tin được thả. Ông cũng bày tỏ hy vọng có thêm nhiều người Mỹ được Hamas trả tự do.

Bé gái 4 tuổi Abigail Edan người Mỹ gốc Israel được Hamas trao trả (Ảnh: CNN)

Trong cuộc điện đàm ngày 26/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì “những nỗ lực không mệt mỏi” để giúp trung gian và thực hiện đầy đủ thỏa thuận trao đổi con tin. Nhà Trắng cho biết, 2 nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục làm việc để đảm bảo việc tất cả các con tin được thả và sẽ “giữ liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới”.

Theo các nguồn tin, trẻ em bị bắt làm con tin sau khi được thả đã được kiểm tra y tế và đánh giá tâm lý tại bệnh viện.

Ở một diễn biến khác, 3 công dân Thái Lan, một người quốc tịch Nga sau khi được Hamas trao trả đã lên xe của Hội chữ thập đỏ, đi qua cửa khẩu biên giới Rafah hướng về Ai Cập.

Cùng ngày, một quan chức an ninh Israel ngày 26/11 cho biết Cơ quan tình báo Mossad đang đón tiếp các đối tác Qatar để trao đổi về việc giải cứu các con tin do Hamas bắt giữ và các nội dung khác của thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian.

Các quan chức tình báo Qatar hôm 25/11 đã đến Israel để lưu trú vô thời hạn, và sự hợp tác giữa các cơ quan này là “chặt chẽ theo truyền thống”, mặc dù giữa hai nước chưa có quan hệ chính thức.

Theo một nguồn tin khác, một phái đoàn Qatar đã tới Israel để thảo luận về khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, nhưng không rõ liệu các quan chức tình báo có tham gia vào cuộc đàm phán hay không. Một số ít quan chức Qatar vẫn làm việc ở Israel "để tăng cường phối hợp trong các hoạt động”.

Qatar, quốc gia vùng Vịnh giàu khí đốt đã tiếp đón một số quan chức hàng đầu của Hamas và là nơi đặt văn phòng chính trị của Hamas. Qatar cũng có quan hệ thân thiết với Iran và ủng hộ Hamas.