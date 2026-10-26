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Triều Tiên gửi thư tố cáo Hàn Quốc lên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Thứ Hai, 11:47, 26/10/2026
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VOV.VN - Vụ nổ tại ranh giới quân sự liên Triều hồi tháng 9 vừa qua tiếp tục là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ liên Triều, với những diễn biến ngày càng phức tạp, đẩy sự việc lên tầm mức quốc tế.

Ngày 22/10 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) vào hôm 21/9 khiến 3 binh sỹ Hàn Quốc bị thương là hành vi vi phạm Hiệp định đình chiến Triều Tiên, đồng thời yêu cầu Triều Tiên phải xin lỗi và có phản ứng mang tính trách nhiệm.

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Trong bức ảnh chụp ngày 22/10/2026, các binh sĩ Triều Tiên được cho là đang xây dựng các tuyến đường chiến thuật và hàng rào gần khu vực biên giới. Ảnh: Yonhap.

Đáp lại, hôm nay (26/10), Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này cũng đã gửi một bức thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 25/10, khẳng định rằng vụ nổ mìn gần đường phân giới quân sự khiến binh sĩ Hàn Quốc bị thương thực chất là "một vở kịch do Hàn Quốc tự biên tự diễn".

Trong bức thư do Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc gửi lên Chủ tịch Hội đồng Bảo an đăng trên Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/10, Bình Nhưỡng nhấn mạnh, vụ nổ mìn do Hàn Quốc "dàn dựng" là "hành động cản trở" nhằm xuyên tạc việc Triều Tiên củng cố biên giới phía Nam từ đó trì hoãn và ngăn cản nỗ lực này.

Triều Tiên gọi đây là “hành động khiêu khích của Hàn Quốc khi vô cớ đổ lỗi” cho Bình Nhưỡng nhằm "trốn tránh trách nhiệm về tình trạng căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên”.

Triều Tiên khẳng định các hoạt động củng cố biên giới đang triển khai là “thực thi chủ quyền hợp pháp và chính đáng, hoàn toàn phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc”, đồng thời cáo buộc Hàn Quốc có “hành động khiêu khích cực kỳ liều lĩnh như nổ súng vào các binh sĩ” của Triều Tiên đang tham gia củng cố biên giới.

Triều Tiên cảnh báo, nếu Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ dù chỉ một milimét hoặc gây ra hành động khiêu khích trực tiếp gây nguy hại đến an toàn tính mạng của nhân sự phía Triều Tiên, nước này có quyền hợp pháp thực hiện quyền tự vệ và Hàn Quốc sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh.

Phiên họp gần đây của Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên hợp quốc, phụ trách vấn đề giải trừ quân bị, cũng chứng kiến màn “đáp trả lẫn nhau” giữa hai miền Triều Tiên, khi đại diện phía Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc liên quan đến vụ nổ mìn nói trên, còn phía Hàn Quốc đưa ra phản bác, dẫn đến một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai bên.

Cuối tháng 9/2026, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên cài mìn trong quá trình củng cố biên giới, dẫn tới hai vụ nổ tại Khu phi quân sự, khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã bác bỏ thông tin này.

Hàn Quốc tuần trước cũng đã gửi thư lên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một lần nữa cáo buộc vụ nổ do mìn của Triều Tiên gây ra và gọi đây là “hành vi vi phạm rõ ràng Hiệp định đình chiến”.

Với những động thái nêu trên, những mâu thuẫn trong quan hệ liên Triều đã khiến diễn đàn an ninh quan trọng bậc nhất thế giới không ngừng nóng lên. Bên cạnh đó, những hành động cụ thể trên thực địa như quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo, phía Triều Tiên tiếp tục kiên cố hóa biên giới, tăng cường hỏa lực… khiến quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vốn đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng.

Đặc biệt, Bình Nhưỡng vẫn luôn duy trì một thái độ cứng rắn, không khoan nhượng, mà bằng chứng mới nhất là việc Hàn Quốc đang kêu gọi đối thoại hướng tới nhận thức chung về ranh giới quân sự liên Triều, nhưng Triều Tiên vẫn chưa cho thấy thái độ sẵn sàng hưởng ứng. Trong bối cảnh đó, giới phân tích chính trị bắt đầu tỏ ra bi quan khi nhận định nếu không có yếu tố đột biến, tình hình bán đảo Triều Tiên có nguy cơ sẽ tiếp tục xấu đi hơn nữa trong thời gian tới.

Bích Thuận, Tuấn Nhật/VOV
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