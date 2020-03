Triều Tiên phóng tên lửa: Liều thuốc kích thích cho đàm phán hạt nhân?

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) thông báo, Triều Tiên sáng nay đã phóng 3 vật thể bay ra Biển Nhật Bản. Vụ phóng diễn ra sau đúng 1 tuần Triều Tiên phóng 2 tên lửa tầm ngắn đầu tiên trong năm nay sau 3 tháng “im lặng” - khiến thế giới tỏ ra quan ngại và coi đó là hành động khiêu khích từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, những vụ phóng như vậy của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ – Triều vốn bế tắc có thể đang bị “bỏ quên”.

Một vụ phóng tên lửa trước đây của Triều Tiên. Ảnh: Teller Report

Trong một thông báo, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, các vật thể được Triều Tiên phóng theo hướng Đông Bắc từ những khu vực gần thị trấn miền Đông Sondok thuộc tỉnh Hamgyong. Các vật phóng đã bay được 200 km, ở độ cao tối đa 50 km và vụ phóng nằm trong phạm vi cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật vẫn đang diễn ra ở Triều Tiên.



Được biết, thị trấn Sondok cũng là nơi Triều Tiên từng thử nghiệm bệ phóng tên lửa đa nòng, siêu lớn. Theo nhận định ban đầu của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và các chuyên gia quân sự, vụ phóng ngày hôm nay có thể là một thử nghiệm khác của bệ phóng tên lửa này.

Hiện quân đội Hàn Quốc đang được duy trì ở trạng thái sẵn sàng trực chiến, bám sát tình hình Triều Tiên, đề phòng khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thêm các vụ phóng. Một cuộc họp khẩn của các bộ trưởng Hàn Quốc liên quan đến an ninh cũng được tiến hành do Cố vấn An ninh Quốc gia nước này Chung Eui-yong chủ trì. Tại cuộc họp, các bộ trưởng Hàn Quốc đã chỉ ra rằng việc Triều Tiên tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận pháo binh hỗ hợp quy mô lớn sau các cuộc tập trận ngày 28/2 và 2/3 sẽ không giúp đem lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, dù đã xác nhận các vật thể bay phóng từ Triều Tiên không đi vào địa phận Nhật Bản và cũng không đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này, song Thủ tướng Abe Shinzo vẫn yêu cầu các quan chức chính phủ thu thập đầy đủ và phân tích thông tin về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, để cung cấp cho người dân. Bên cạnh đó, Thủ tướng Abe cũng yêu cầu thực hiện biện pháp để bảo vệ an toàn các chuyến bay và tàu thuyền đi lại trên biển, chuẩn bị đầy đủ cho các tình huống bất ngờ.

Trước đó, ngày 2/3, Triều Tiên cũng tiến hành phóng 2 tên lửa tầm ngắn, sau 3 tháng “im hơi, lặng tiếng”. Vụ việc cũng đã khiến Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới bày tỏ quan ngại. Một số quốc gia châu Âu đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cách đây 2 ngày, lên án hành động của Triều Tiên, coi đó là hành vi vi phạm các Nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi các bên kiềm chế các hành động làm leo thang căng thẳng trên bán đảo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) cho biết: “Trung Quốc đã nhận được các báo cáo liên quan. Đây là thời điểm quan trọng đối với bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy trân trọng việc giảm bớt căng thẳng, cam kết giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán. Các bên nên nỗ lực tích cực để thúc đẩy việc phi hạt nhân hóa bán đảo để đạt được nền hòa bình bền vững cho bán đảo và khu vực”.

Phản ứng trước các chỉ trích từ quốc tế, Triều Tiên đã từng bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định các cuộc tập trận và phóng tên lửa của nước này chỉ nâng cao khả năng phòng vệ, không đe dọa bất kỳ các quốc gia nào. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng lên án hành động của các nước châu Âu kêu gọi họp khẩn là hành động bị chi phối bởi Mỹ.

Đây là 2 vụ phóng đầu tiên kể từ sau khi Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ sớm cho ra mắt một “vũ khí chiến lược mới” hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Các vụ phóng diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ – Triều lâm vào bế tắc hơn 1 năm nay. Bất chấp bối cảnh thế giới đang “gồng mình” chống lại dịch Covid-19 do virus SARS CoV-2 gây ra, Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận và phóng tên lửa như 1 động thái “phá tan sự im lặng”, khơi dậy lại tình hình bán đảo Triều Tiên “đáng được quan tâm”.

Ngày 5/3, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân, ông Christopher Ford cho biết Mỹ đã sẵn sàng, có thiện chí và chuẩn bị đầy đủ cho việc bắt đầu các cuộc thảo luận cấp chuyên viên với Triều Tiên… Và ông mong muốn sẽ sớm nhận được hồi đáp từ phía Bình Nhưỡng. Trong khi, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng mới tái khẳng định vẫn có mối quan hệ rất tốt với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời nhấn mạnh rằng ông đã đối xử tốt với Bình Nhưỡng dù không nhượng bộ bất cứ điều gì./.