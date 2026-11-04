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Triều Tiên tiếp tục cảnh báo Mỹ sau cáo buộc “đánh cắp tiền điện tử”

Thứ Tư, 11:01, 04/11/2026
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VOV.VN - Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay (4/11) tiếp tục lên tiếng về cáo buộc của Mỹ liên quan đến vụ đánh cắp tiền mã hóa, tuyên bố “không cần phải đối thoại trực tiếp với những người thiếu tin cậy và thù địch”, đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra những “phản ứng đáp trả kỷ lục mới”.

 

Trong tuyên bố nhằm vào Mỹ và được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải ngày 4/11, bà Kim Yo Jong, Trưởng ban Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho rằng cáo buộc liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào tiền điện tử của Mỹ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, “cho thấy bản chất chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên”.

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Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance. Ảnh: Reuters.

Theo bà Kim Yo Jong, Mỹ đã liên tục lập kỷ lục mới về thái độ thù địch chống Triều Tiên trên mọi phương diện như phi hạt nhân hóa, nhân quyền, an ninh mạng, trừng phạt và quân sự. Bà cho biết, Bình Nhưỡng không xem vụ tấn công mạng sàn giao dịch điện tử Binance là một sự kiện ngẫu nhiên, bất ngờ hay âm mưu riêng lẻ, mà là “sự tiếp nối chính sách thù địch không thay đổi của Washington đối với Triều Tiên”.

Bà nhấn mạnh, vụ việc này đang gây ra “tác dụng phụ về chính trị”, đi ngược lại với lập trường mà Bình Nhưỡng từng nhiều lần khẳng định, đó là “Mỹ từ bỏ chính sách thù địch với Triều Tiên là tiền đề và yếu tố then chốt để giải quyết mọi vấn đề”.

Do vậy, bà cho rằng, nước này “không cần phải đối thoại trực tiếp với những người không đáng tin cậy và thù địch”; đồng thời tuyên bố: “Trong bối cảnh hiện nay, khi chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên đang liên tục lập những kỷ lục mới”, việc Bình Nhưỡng “tạo ra những kỷ lục mới trong phản ứng đáp trả cũng là điều tất yếu”.

Cảnh báo trên của bà Kim Yo Jong là phản ứng tiếp theo của Triều Tiên sau khi bác bỏ cáo buộc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về việc nước này đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance vào ngày 3/11.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục phát đi tín hiệu hòa giải tới Bình Nhưỡng, đồng thời ngỏ ý sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Song đến nay, Triều Tiên vẫn im lặng trước những động thái này. Tuyên bố của bà Kim đang khiến triển vọng của các cuộc gặp trở nên không mấy sáng sủa.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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