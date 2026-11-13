Triều Tiên tiếp tục phản đối dự án tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, ông Kim Jong-sik - Phó trưởng ban thứ nhất thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, vừa đưa ra một tuyên bố, trong đó bày tỏ sự phản đối trước các động thái triển khai tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc cùng các quốc gia lân cận, đồng thời khẳng định tính chính đáng của việc Triều Tiên tăng cường sức mạnh hải quân.

Tàu ngầm hạt nhân lớp 8.700 tấn đang được Triều Tiên đóng mới (ảnh: KCNA)

Theo Yonhap, ông Kim khẳng định: "Các động thái tăng cường sức mạnh hải quân của đối phương đã trở nên rõ ràng và những mối đe dọa an ninh phát sinh từ đó đã tạo thành một thách thức vô cùng nghiêm trọng. Triều Tiên sẽ không chỉ dừng lại ở việc lên án, mà sẽ ngăn chặn mọi mối đe dọa thông qua các hành động cụ thể, bằng cách thể hiện sức mạnh thực tế".

Đề cập việc Hải quân Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân tại Australia, dự án tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, các cuộc thảo luận tại Nhật Bản về khí tài chiến lược này, ông Kim cho rằng những động thái này chính là sự cụ thể hóa chiến lược an ninh mới của Mỹ, nhằm thâu tóm quyền lực trên biển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương dựa trên ưu thế về hạt nhân, đồng thời phê phán "điều này đe dọa nghiêm trọng đến sự cân bằng chiến lược trong khu vực và sẽ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới".

Truyền thông Hàn Quốc cũng dẫn các nguồn tin quân sự cho hay Triều Tiên đang tăng cường sức mạnh hải quân thông qua các hoạt động như chế tạo tàu chiến cỡ lớn và phát triển ngư lôi thế hệ mới. Cụ thể, Triều Tiên hiện đang tiến hành đóng các tàu chiến loại 10.000 tấn và gần đây đã liên tiếp thực hiện các cuộc thử nghiệm ngư lôi thế hệ mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ dẫn đường.

Mới đây nhất, vào ngày 11/11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thị sát công trường xây dựng một căn cứ hải quân ở bờ biển phía Đông. Tại đây, ông nhấn mạnh "việc xây dựng một căn cứ hải quân hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền trực tiếp với an ninh quốc gia và bảo vệ chủ quyền trên biển", đồng thời chỉ đạo phải hoàn thành công trình đúng thời hạn mục tiêu.