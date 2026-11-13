English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triều Tiên tiếp tục phản đối dự án tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc

Thứ Sáu, 17:35, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nguồn tin ngoại giao và quân sự của Hàn Quốc cho hay CHDCND Triều Tiên tiếp tục lên án việc Seoul thúc đẩy chế tạo và đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân cho các mục tiêu quân sự.

 

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, ông Kim Jong-sik - Phó trưởng ban thứ nhất thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, vừa đưa ra một tuyên bố, trong đó bày tỏ sự phản đối trước các động thái triển khai tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc cùng các quốc gia lân cận, đồng thời khẳng định tính chính đáng của việc Triều Tiên tăng cường sức mạnh hải quân.

trieu tien tiep tuc phan doi du an tau ngam hat nhan cua han quoc hinh anh 1
Tàu ngầm hạt nhân lớp 8.700 tấn đang được Triều Tiên đóng mới (ảnh: KCNA)

Theo Yonhap, ông Kim khẳng định: "Các động thái tăng cường sức mạnh hải quân của đối phương đã trở nên rõ ràng và những mối đe dọa an ninh phát sinh từ đó đã tạo thành một thách thức vô cùng nghiêm trọng. Triều Tiên sẽ không chỉ dừng lại ở việc lên án, mà sẽ ngăn chặn mọi mối đe dọa thông qua các hành động cụ thể, bằng cách thể hiện sức mạnh thực tế".

Đề cập việc Hải quân Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân tại Australia, dự án tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, các cuộc thảo luận tại Nhật Bản về khí tài chiến lược này, ông Kim cho rằng những động thái này chính là sự cụ thể hóa chiến lược an ninh mới của Mỹ, nhằm thâu tóm quyền lực trên biển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương dựa trên ưu thế về hạt nhân, đồng thời phê phán "điều này đe dọa nghiêm trọng đến sự cân bằng chiến lược trong khu vực và sẽ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới".

Truyền thông Hàn Quốc cũng dẫn các nguồn tin quân sự cho hay Triều Tiên đang tăng cường sức mạnh hải quân thông qua các hoạt động như chế tạo tàu chiến cỡ lớn và phát triển ngư lôi thế hệ mới. Cụ thể, Triều Tiên hiện đang tiến hành đóng các tàu chiến loại 10.000 tấn và gần đây đã liên tiếp thực hiện các cuộc thử nghiệm ngư lôi thế hệ mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ dẫn đường.

Mới đây nhất, vào ngày 11/11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thị sát công trường xây dựng một căn cứ hải quân ở bờ biển phía Đông. Tại đây, ông nhấn mạnh "việc xây dựng một căn cứ hải quân hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền trực tiếp với an ninh quốc gia và bảo vệ chủ quyền trên biển", đồng thời chỉ đạo phải hoàn thành công trình đúng thời hạn mục tiêu.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc đáp trả chỉ trích của Triều Tiên về tàu ngầm hạt nhân
Hàn Quốc đáp trả chỉ trích của Triều Tiên về tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Liên quan đến những chỉ trích gay gắt của Triều Tiên về dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân Hàn Quốc đang xúc tiến, Seoul đã chính thức phản hồi.

Hàn Quốc đáp trả chỉ trích của Triều Tiên về tàu ngầm hạt nhân

Hàn Quốc đáp trả chỉ trích của Triều Tiên về tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Liên quan đến những chỉ trích gay gắt của Triều Tiên về dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân Hàn Quốc đang xúc tiến, Seoul đã chính thức phản hồi.

Có hay không khả năng Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm?
Có hay không khả năng Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm?

VOV.VN - Liên quan thông tin do quân đội Hàn Quốc cung cấp về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng nhiều tên lửa vào sáng nay (19/4), hiện các cơ quan của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang khẩn trương truy vết, phân tích, chia sẻ thông tin và đã có những nhận định sơ bộ.

Có hay không khả năng Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm?

Có hay không khả năng Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm?

VOV.VN - Liên quan thông tin do quân đội Hàn Quốc cung cấp về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng nhiều tên lửa vào sáng nay (19/4), hiện các cơ quan của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang khẩn trương truy vết, phân tích, chia sẻ thông tin và đã có những nhận định sơ bộ.

Hàn Quốc quan ngại sâu sắc về tàu ngầm hạt nhân mà Triều Tiên đang phát triển
Hàn Quốc quan ngại sâu sắc về tàu ngầm hạt nhân mà Triều Tiên đang phát triển

VOV.VN - Hàn Quốc đã lên tiếng lần đầu tiên trước thông tin CHDCND Triều Tiên đang thiết kế và chế tạo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó nhấn mạnh sẽ đối phó thích đáng với nguy cơ mới này.

Hàn Quốc quan ngại sâu sắc về tàu ngầm hạt nhân mà Triều Tiên đang phát triển

Hàn Quốc quan ngại sâu sắc về tàu ngầm hạt nhân mà Triều Tiên đang phát triển

VOV.VN - Hàn Quốc đã lên tiếng lần đầu tiên trước thông tin CHDCND Triều Tiên đang thiết kế và chế tạo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó nhấn mạnh sẽ đối phó thích đáng với nguy cơ mới này.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ