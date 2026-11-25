Theo thông báo từ phía Triều Tiên, động thái này được đưa ra nhằm phản đối việc chính quyền Liên bang Thụy Sĩ đưa Trại hè Thiếu niên Quốc tế Songdowon của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt. Bình Nhưỡng coi đây là “hành vi thù địch” nhằm vào Triều Tiên.

Quốc kỳ Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Park Hyun Soo đã triệu tập đại diện Văn phòng Ngoại giao Thụy Sĩ tại Triều Tiên Sylvain Astier, trao công hàm yêu cầu đóng cửa văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ và yêu cầu cá nhân ông này rời khỏi Triều Tiên trong vòng 48 giờ.

Phía Triều Tiên nhấn mạnh, bất kỳ hành vi nào xâm phạm quyền chủ quyền và lợi ích công dân của Triều Tiên đều sẽ tuyệt đối không được Bình Nhưỡng hoan nghênh.

Động thái trục xuất đại diện ngoại giao Thụy Sĩ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Triều Tiên và một số quốc gia phương Tây tiếp tục căng thẳng, liên quan đến các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.