Trực thăng quân đội rơi ở Afghanistan, 2 phi công thiệt mạng

Người phát ngôn Quân đội Afghanistan cho biết, trực thăng Mi-35 bị rơi trên đường từ thủ phủ Pha-ra tới bộ chỉ huy ở quận Pur Chaman, đồng thời thông báo, trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân gây tai nạn. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Ảnh minh họa: aa.com.tr

Tháng 11 vừa qua, 2 quân nhân Mỹ đã bị thiệt mạng khi trực thăng của họ bị rơi ở tỉnh Logar, miền đông. Quân đội Mỹ tại thời điểm đó cho biết các báo cáo ban đầu không cho thấy, máy bay gặp nạn do hỏa lực cuả kẻ thù, mặc dù phiến quân Taliban tuyên bố đã bắn hạ trực thăng. Quân đội Mỹ khẳng định tuyên bố của Taliban là tin giả.



Một tháng trước đó, ít nhất 7 lính Mỹ và tổ bay đã thiệt mạng khi trực thăng của họ bị rơi ở tỉnh Balkh, miền Bắc. Nguyên nhân tai nạn ở thời điểm đó được cho là do trục trặc kỹ thuật.

Taliban hiện đang kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng trên một nửa lãnh thổ Afghanistan và tiếp tục các vụ tấn công gần như hàng ngày nhắm vào lực lượng Afghanistan và Mỹ, ngay cả khi Taliban đang hòa đàm với đặc phái viên Mỹ. Hàng chục dân thường của quốc gia Nam Á đã bị thiệt mạng do mắc kẹt giữa 2 làn đạn hoặc do các vụ đánh bom ven đường do phiến quân cài đặt./.