Trump: Đã đến lúc để cuộc chiến chống IS cho Nga, Iran, Iraq và Syria

Phát biểu tại một buổi họp báo ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 25/2, Tổng thống Trump cho biết "không ai làm được nhiều hơn những điều tôi đã làm" trong cuộc chiến chống IS ở Trung Đông, "nhưng cùng lúc đó, Nga, Iran, Iraq và Syria cũng nên làm như vậy". Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định: "Iran ghét IS và họ nên thực hiện cuộc chiến này".

Một binh sĩ thuộc Lực lượng đặc nhiệm Iraq cầm 1 lá cờ IS mà họ thu hồi được trong 1 chiến dịch nhằm vào tổ chức khủng bố này ở núi Hamrin, phía đông bắc Iraq ngày 15/2/2020. Ảnh: Iraqi Special Operations Forces

"Chúng tôi đã làm tốt công việc của mình, và chúng tôi sẽ đưa binh lính rời khỏi Syria, ngoại trừ hầu như rất ít điểm nóng mà chúng tôi cho rằng mình nên hiện diện. Chúng tôi đã kiểm soát dầu mỏ và những binh lính của chúng tôi ở đây sẽ là những người bảo vệ nguồn dầu mỏ này, đó là tất cả những gì chúng tôi làm ở đây".

Tổng thống Trump cho biết Mỹ tiếp tục duy trì "một lực lượng nhỏ" binh lính ở Iraq và Afghanistan nhưng lực lượng này cũng sẽ “dần rời đi".

Trước những bình luận của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ không kích giết chết Tướng Iran Qassem Soleimani hồi tháng trước ở thủ đô Baghdad của Iraq: "Mỹ không chỉ không chiến đấu chống IS mà còn cố ý giết đi đối thủ số 1 của tổ chức khủng bố này".

Số lượng các tay súng IS trên thế giới hiện vẫn chưa rõ là bao nhiêu. Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ tại liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu James Jeffrey cho biết ước tính vào tháng 8/2019, có khoảng 15.000 phiến quân IS vẫn ở Iraq và Syria, mặc dù ông nhận định thêm rằng con số này có thể "chênh lệch đáng kể tới hàng nghìn tay súng ở cả 2 quốc gia trên"./.