Trump đọc thông điệp liên bang nhấn mạnh sự trở lại của nước Mỹ vĩ đại

Tổng thống Trump đọc thông điệp liên bang trong bối cảnh đang diễn ra phiên xét xử luận tội tại Thượng viện và đây là lần thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ, trước đó là trường hợp của Tổng thống Bill Clinton.



Trong thông điệp liên bang các năm trước, Tổng thống Donald Trump thường tập trung nhấn mạnh các thắng lợi mà chính quyền của ông đạt được cũng như nhắm tới các đối thủ của mình và thúc đẩy nỗ lực nhằm đạt được tầm nhìn của mình cho nước Mỹ.

Tổng thống Trump đọc thông điệp liên bang ngày 4/2/2020. Ảnh: Philadenphia

Mở đầu bài phát biểu kéo dài trong vòng 90 phút, Tổng thống Trump nhấn mạnh tới khẩu hiệu tranh cử của mình từng được đưa ra cách đây 3 năm, đó là “Sự trở lại của một nước Mỹ vĩ đại”. Ông Trump nhấn mạnh các thành tựu kinh tế mà chính quyền của ông đạt được trong vòng 3 năm qua bao gồm tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong vòng 50 năm, hàng triệu việc làm đã được tạo ra, và hàng triệu người đã không còn cần tới trợ cấp lương thực thì chính phủ...

Theo ông Trump, trong 3 năm qua, các ưu tiên của ông bao gồm khôi phục nền kinh tế Mỹ, cắt giảm một số lượng lớn các quy định và thuế, đồng thời đấu tranh và đàm phán lại các thỏa thuận thương mại nhằm mang lại lợi ích cho nước Mỹ. Ông Trump khẳng định nước Mỹ hiện đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết và các chương trình nghị sự của ông đều hướng tới người lao động, gia đình, tăng trưởng và đặc biệt là lợi ích của nước Mỹ với chính sách nước Mỹ trước tiên.

Ngoài ra, dưới thời ông Trump, nước Mỹ đã trở thành nước số 1 thế giới về sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên và độc lập về năng lượng. Trong 3 năm qua, nước Mỹ đã có thêm 12.000 nhà máy và nhiều công ty không những không dời khỏi mà đang quay lại Mỹ.

Tổng thống Trump đặc biệt nhấn mạnh tới lời cam kết khi tranh cử của mình đó là hủy bỏ Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ và thay vào đó là đàm phán lại và ký kết Thỏa thuận thương mại giữa Mỹ, Mexico và Canada. Thỏa thuận này sẽ mang lại nhiều việc làm cho nước Mỹ và đưa thương mại với Canada và Mexico lên mức cao hơn nhiều so với hiện nay. Ông Trump cũng đề cập tới thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc qua đó bảo vệ sở hữu trí tuệ Mỹ, thu hàng tỷ USD từ việc đánh thuế hàng hóa Trung Quốc và mở cửa thị trường mới cho hàng hóa sản xuất tại Mỹ.

Một số vấn đề trong nước mà Tổng thống Trump cũng đề cập tới bao gồm chăm sóc y tế, giáo dục, nhập cư, bức tường biên giới, cơ sở hạ tầng, giá thuốc, cũng như khẳng định việc sẽ bảo vệ Tu chính án thứ 2 về quyền sở hữu và mang súng.

Về mặt đối ngoại, Tổng thống Trump khẳng định nỗ lực khôi phục sự lãnh đạo của Mỹ trên thế giới. Ông Trump cho biết chính quyền của ông đã đảo ngược nhiều chính sách của chính quyền tiền nhiệm đối với Cuba và chống lại chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro ở Venezuela.

Ông Trump cho biết nước Mỹ đã đầu tư 2.200 tỷ USD cho quân đội với các loại vũ khí hiện đại. Ông Trump tuyên bố Mỹ đã buộc các đồng minh của mình phải tăng việc chi trả tài chính, cụ thể như các nước thành viên NATO đã tăng đóng góp tài chính lên hơn 400 tỷ USD và các nước thực hiện cam kết đóng góp tài chính đã tăng gấp đôi.

Ông Trump cũng đề cập tới vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia và chống khủng bố Hồi giáo cấp tiến cũng như kế hoạch hòa bình Trung Đông. Theo ông Trump, nước Mỹ cần từ bỏ các cuộc chiến ở Trung Đông và Afghanistan và rút quân đội khỏi những nơi này. Ông Trump khẳng định chế độ ở Iran phải từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, ngừng reo rắc khủng bố và phá hoại và Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Iran nếu được yêu cầu.

Kết thúc bài phải biểu, Tổng thống Trump nhấn mạnh sức mạnh của nước Mỹ và khẳng định những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.