Trump phản pháo yêu cầu trả 2 triệu USD vì dùng sai tiền từ thiện

Thẩm phán tòa án New York đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải trả 2 triệu USD cho một số tổ chức phi lợi nhuận có liên hệ với một thỏa thuận dàn xếp với văn phòng tổng chưởng lý bang New York để giải quyết một vụ kiện dân sự sau cáo buộc quỹ từ thiện của ông Trump hợp tác bất hợp pháp với chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm 2016 của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Thẩm phán tòa án tối cao Manhattan Saliann Scarpulla khẳng định số tiền hơn 2,8 triệu USD do Trump Foundation gây quỹ đã được sử dụng cho chiến dịch chính trị của ông Trump và đổ vào túi các nhân viên trong chiến dịch của ông thay vì bản thân quỹ này.

Tổng chưởng lý New York Letitia James cũng khẳng định trong một tuyên bố ngày 7/11 rằng: "Quỹ Trump đã đóng cửa nhưng các khoản tiền bị sử dụng bất hợp pháp phải được hoàn lại. Tổng thống sẽ tiếp tục là đối tượng chịu sự giám sát của văn phòng của tôi và các con ông ấy sẽ phải đồng ý những thủ tục bắt buộc để đảm bảo hành động bất hợp pháp này không bao giờ xảy ra nữa".

Phản hồi trước thông báo này, Tổng thống Trump đã đưa ra một tuyên bố ngày 8/11 rằng:

"Tôi là người duy nhất và có lẽ là người duy nhất trong lịch sử - người mà quyên góp một khoản tiền lớn cho các hoạt động từ thiện (19 triệu USD), bị buộc tội một cách vô căn cứ và bị tấn công bởi những chiêu trò chính trị tại bang New York. Thật không thể tin được tại sao tất cả chúng ta lại để mặc điều này diễn ra như vậy!

Mỗi đồng xu trong số 19 triệu USD được Trump Foundation gây quỹ đã phục vụ cho hàng trăm mục đích từ thiện lớn lao mà hầu như không đòi hỏi phí tổn gì.

Tổng chưởng lý New York đã cố ý đặc tả sai về thỏa thuận vì động cơ chính trị”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định rằng: "tất cả số tiền trước đó trong quỹ Trump Foundation đều phục vụ các hoạt động từ thiện. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc khi quyên góp 2 triệu USD cho các tổ chức từ thiện dưới đây: "Army Emergency Relief, Children's Aid Society, City Meals on Wheels, Give An Hour, Martha's Table, United Negro College Fund, United Way of Capital Area, và US Holocaust Memorial Museum".

Quỹ Trump Foundation đã nhất trí giải tán hồi tháng 12/2018 và quyên góp toàn bộ phần còn lại của quỹ cho các hoạt động từ thiện.

Người phát ngôn của quỹ Trump thì cho biết quỹ từ thiện này định giải tán sau cuộc bầu cử năm 2016 nhưng kế hoạch này đã bị trì hoãn do "vụ kiện có động cơ chính trị của Tổng chưởng lý New York"./.