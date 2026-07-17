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Trung Đông đóng vai trò quan trọng trong cung ứng vật liệu thiết yếu toàn cầu

Thứ Sáu, 16:52, 17/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nhận định khu vực Trung Đông đang đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu về vật liệu thiết yếu.

 

Theo báo cáo Triển vọng Khoáng sản thiết yếu toàn cầu 2026 vừa được Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố, khu vực Trung Đông có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu về một số nguyên vật liệu thiết yếu, đặc biệt là nhôm, lưu huỳnh và khí heli. Trong đó, sản lượng nhôm của khu vực chiếm tới 8% sản lượng toàn cầu.

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Các loại nhôm. Ảnh: Alumnium-online.

Cụ thể, báo cáo của IEA cho biết nhà máy luyện nhôm Alba của Bahrain là cơ sở luyện nhôm lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc. Các nhà khai thác và tinh luyện nhôm tại Qatar và UAE hiện đang cung cấp sản phẩm cho các thị trường trọng điểm ở cả châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Còn theo dữ liệu của Viện Nhôm quốc tế (International Aluminium Institute), năm 2025, các nhà tinh luyện vùng Vịnh sản xuất được khoảng 6,5 triệu tấn nhôm, chiếm 9% sản lượng toàn cầu.

Với hai vật liệu thiết yếu khác là lưu huỳnh và khí heli, Trung Đông cũng được đánh giá có vai trò quan trọng tương đương. Lưu huỳnh được sử dụng để sản xuất axit sunfuric - nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất phân bón, tinh luyện đồng, liti, coban, niken và đất hiếm. Về khí heli, chỉ riêng Qatar chiếm khoảng 35% sản lượng heli toàn cầu, là nhà cung cấp hàng đầu thế giới cho các ngành công nghiệp bán dẫn, cáp quang và y tế.

Báo cáo của IEA không trình bày tác động của cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông theo hướng tích cực. Tuy nhiên, dữ liệu của cơ quan này cho thấy, Trung Đông đang nắm giữ những tài sản mà thị trường thế giới khó có thể thay thế.

Bá Thi/VOV-Cairo
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