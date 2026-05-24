中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận

Chủ Nhật, 13:00, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 3 tháng giao tranh và căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran “về cơ bản đã được đàm phán xong”. Tuy nhiên, Iran vẫn giữ thái độ thận trọng và khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz không thể bị đem ra mặc cả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột hiện nay. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định “các chi tiết cuối cùng” của thỏa thuận đang được hoàn thiện và sẽ sớm được công bố. 

trung Dong truoc buoc ngoat moi khi my - iran tien sat thoa thuan hinh anh 1
Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận. Ảnh minh họa: Reuters

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là khả năng mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải huyết mạch chiếm khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu. Theo ông Trump, tiến trình đàm phán đã nhận được sự tham gia và ủng hộ của nhiều quốc gia như Saudi Arabia, Qatar, UAE, Ai Cập, Jordan, Bahrain, cùng Pakistan và Israel.

Phát biểu trước báo giới khi đang ở thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng xác nhận thông tin này khi cho biết các cuộc tiếp xúc đang đạt được “một số tiến triển”.

 “Đã có một số tiến triển. Có thể hôm nay, ngày mai hoặc vài ngày nữa, chúng tôi sẽ có điều gì đó để công bố. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Eo biển Hormuz cần phải được mở cửa và vấn đề uranium làm giàu phải được giải quyết”.

Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra dè dặt trước tuyên bố lạc quan từ Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei xác nhận các bên đang tiến gần hơn tới việc thu hẹp bất đồng, song nhấn mạnh vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục đàm phán thông qua các bên trung gian.

“Trong tuần qua, tiến trình đã hướng tới việc giảm bớt các điểm bất đồng, nhưng vẫn còn những vấn đề cần được thảo luận. Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra trong ba hoặc bốn ngày tới. Tôi có thể nói rằng chúng ta đang rất xa và rất gần một thỏa thuận. Bởi vì một mặt, chúng ta đang thấy những tuyên bố mâu thuẫn từ phía Mỹ. Họ đã thay đổi quan điểm của mình nhiều lần và các quan chức Mỹ đã bày tỏ những lập trường trái ngược. Vì lý do này, chúng ta không thể chắc chắn rằng cách tiếp cận này sẽ không thay đổi. Nhưng mặt khác, sau vài tuần đàm phán giữa hai bên, chúng ta có thể nói rằng tiến trình đang hướng tới việc thu hẹp khoảng cách quan điểm", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh.

Theo truyền thông Iran, Tehran hiện tập trung hoàn thiện một bản ghi nhớ gồm 14 điểm, trước mắt ưu tiên chấm dứt xung đột, dỡ bỏ phong tỏa hải quân và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài. Vấn đề hạt nhân – điểm mấu chốt gây tranh cãi lâu nay giữa hai nước – được cho là chưa nằm trong giai đoạn đàm phán hiện tại.

Iran cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Mỹ có quyền quyết định tương lai eo biển Hormuz. Iran khẳng định cơ chế quản lý tuyến hàng hải này phải do Iran, Oman và các quốc gia ven biển thống nhất.

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh và sức ép chính trị gia tăng đối với cả Mỹ lẫn Iran, giới quan sát cho rằng vài ngày tới sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với triển vọng hạ nhiệt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.

Hồng Nhung/VOV1
Tag: Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran chiến sự Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump tuyên bố đạt đột phá với Iran sau điện đàm với loạt lãnh đạo Trung Đông
Ông Trump tuyên bố đạt đột phá với Iran sau điện đàm với loạt lãnh đạo Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết một thỏa thuận liên quan đến Cộng hòa Hồi giáo Iran và “Bản ghi nhớ về hoà bình” đã cơ bản được hoàn tất, sau hàng loạt cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Trung Đông và đồng minh của Washington.

Ông Trump tuyên bố đạt đột phá với Iran sau điện đàm với loạt lãnh đạo Trung Đông

Ông Trump tuyên bố đạt đột phá với Iran sau điện đàm với loạt lãnh đạo Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết một thỏa thuận liên quan đến Cộng hòa Hồi giáo Iran và “Bản ghi nhớ về hoà bình” đã cơ bản được hoàn tất, sau hàng loạt cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Trung Đông và đồng minh của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50
Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết, khả năng đạt được một thỏa thuận “tốt” với Iran hiện gần như ở thế “50/50”, đồng thời để ngỏ khả năng “đánh bại hoàn toàn” nước này nếu đàm phán thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết, khả năng đạt được một thỏa thuận “tốt” với Iran hiện gần như ở thế “50/50”, đồng thời để ngỏ khả năng “đánh bại hoàn toàn” nước này nếu đàm phán thất bại.

Ông Trump cần gì nhất ở "ván bài" Iran trước thềm bầu cử giữa kỳ?
Ông Trump cần gì nhất ở "ván bài" Iran trước thềm bầu cử giữa kỳ?

VOV.VN - Ưu tiên cấp bách nhất đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc này không chỉ là duy trì sức ép quân sự, mà còn phải tìm cách khép lại cuộc chiến trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Ông Trump cần gì nhất ở "ván bài" Iran trước thềm bầu cử giữa kỳ?

Ông Trump cần gì nhất ở "ván bài" Iran trước thềm bầu cử giữa kỳ?

VOV.VN - Ưu tiên cấp bách nhất đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc này không chỉ là duy trì sức ép quân sự, mà còn phải tìm cách khép lại cuộc chiến trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Mỹ không chắc thắng nếu tái xung đột với Iran
Mỹ không chắc thắng nếu tái xung đột với Iran

VOV.VN - Không kích các cơ sở hạt nhân, bãi phóng tên lửa, ám sát các lãnh đạo Iran là những lựa chọn của Mỹ nếu khôi phục trở lại các hoạt động quân sự với Iran. Tuy nhiên, các biện pháp này khó có thể buộc Iran khuất phục.

Mỹ không chắc thắng nếu tái xung đột với Iran

Mỹ không chắc thắng nếu tái xung đột với Iran

VOV.VN - Không kích các cơ sở hạt nhân, bãi phóng tên lửa, ám sát các lãnh đạo Iran là những lựa chọn của Mỹ nếu khôi phục trở lại các hoạt động quân sự với Iran. Tuy nhiên, các biện pháp này khó có thể buộc Iran khuất phục.

Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn
Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn

VOV.VN - Sau nhiều cuộc thảo luận dày đặc giữa các đại diện đàm phán của cả Iran, Pakistan và Qatar tại Tehran, giới chức Iran và Pakistan tối qua đồng loạt thông báo tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã đạt tiến triển lớn. Hai bên đang tiến ngày càng gần hơn đến thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn

Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn

VOV.VN - Sau nhiều cuộc thảo luận dày đặc giữa các đại diện đàm phán của cả Iran, Pakistan và Qatar tại Tehran, giới chức Iran và Pakistan tối qua đồng loạt thông báo tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã đạt tiến triển lớn. Hai bên đang tiến ngày càng gần hơn đến thỏa thuận chấm dứt xung đột.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ