中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung gian đàm phán bác tin Iran đề nghị Mỹ tạm hoãn tấn công cơ sở năng lượng

Thứ Sáu, 10:26, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các bên trung gian hòa giải cho biết, Tehran chưa từng đưa ra yêu cầu Mỹ tạm hoãn 10 ngày các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng.

Theo các bên trung gian hòa giải, Tehran cũng chưa có phản hồi cuối cùng về kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Iran chỉ bày tỏ quan tâm tới đàm phán nhưng ban lãnh đạo nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

trung gian dam phan bac tin iran de nghi my tam hoan tan cong co so nang luong hinh anh 1
Ảnh vệ tinh do Planet Labs PBC cung cấp cho thấy Nhà máy điện hạt nhân Bushehr tại Bushehr, Iran, ngày 7/12/2025. Nguồn: Planet Labs PBC/AP

Trước đó, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran thêm 10 ngày, đến ngày 6/4 thay vì ngày 27/3 như tuyên bố trước đó, để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định việc gia hạn này được thực hiện theo đề nghị từ phía Iran, nhằm duy trì cơ hội ngoại giao và tránh leo thang xung đột.

Mỹ cũng đã đề xuất một kế hoạch gồm 15 điểm, theo đó Washington sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nghiêm khắc để đổi lấy việc Tehran nhượng bộ trên toàn bộ các vấn đề bất đồng giữa hai bên, bao gồm chương trình hạt nhân, tên lửa cũng như việc hỗ trợ các lực lượng vũ trang trong khu vực.

Tuy nhiên, phía Iran đã yêu cầu Mỹ giảm bớt những điều kiện mà họ cho là “quá mức” trước khi đồng ý tham gia thảo luận về khả năng ngừng bắn. Các quan chức Iran cũng loại trừ khả năng đưa chương trình tên lửa vào nội dung đàm phán ngay từ đầu, đồng thời không muốn cam kết chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani.

Theo đánh giá của các bên trung gian, triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hiện vẫn thấp. Cả Iran và Mỹ đều đưa ra những yêu cầu tối đa mà phía còn lại khó có thể chấp nhận, khiến cơ hội đạt được một thỏa thuận toàn diện trong ngắn hạn vẫn còn hạn chế.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran Trung Đông Donald Trump chương trình hạt nhân xung đột Iran Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tehran phản đối các nước Vùng Vịnh cho Mỹ sử dụng lãnh thổ tấn công Iran
VOV.VN - Tehran đã gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phản đối các nước Vùng Vịnh cho Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành tấn công Iran, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện quyền tự vệ trước các mối đe dọa.

Ông Trump: Kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/3 cho biết việc kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”, trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Mỹ có thể phải đối mặt “cơn ác mộng UAV” nếu đưa bộ binh vào Iran
VOV.VN - Iran được cho là đang áp dụng kinh nghiệm tác chiến UAV từ Nga, tạo ra môi trường tác chiến mới có thể gây khó khăn lớn cho lực lượng Mỹ nếu Washington tiến hành chiến dịch đổ bộ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ