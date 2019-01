Trung - Mỹ tiếp tục căng thẳng xoay quanh vụ việc bà Mạnh Vãn Chu

PC_Article_AfterShare_1

Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 23/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu - Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh ngày 23/1 chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ yêu cầu dẫn độ Phó Chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Canadian Press

Người phát ngôn Hoa Xuân Doanh cho rằng, Trung Quốc đã nhiều lần thể hiện lập trường cứng rắn về vụ việc bà Mạnh Vãn Chu. Lý do Mỹ đưa ra yêu cầu bắt giữ và dẫn độ đối với quan chức cấp cao của Tập đoàn Huawei là do nghi ngờ Huawei vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran. Tuy nhiên Huawei đã nhiều lần nêu rõ, Tập đoàn này luôn tuân thủ tuyệt đối hệ thống pháp luật của nước sở tại, bao gồm các quy định pháp luật, pháp quy về chế tài và quản chế xuất khẩu của Liên hợp quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Trung Quốc cũng phản đối việc Mỹ tiến hành cấm vận đơn phương ngoài khuôn khổ Liên Hợp Quốc, do đó, nếu áp dụng lệnh cấm vận của Mỹ làm lý do để bắt giữ quan chức công ty Trung Quốc là hành vi hoàn toàn vô lý. Bà Hoa Xuân Doanh nói:

“Việc Mỹ tiến hành cấm vận Iran ngoài khuôn khổ Liên hợp quốc là hành vi không phù hợp với Luật pháp quốc tế, vấp phải sự phản đối của toàn thế giới, trong đó có cả các nước đồng minh với Mỹ. Do đó, nếu Mỹ viện cớ liên quan đến lệnh cấm vận Iran, tiến hành bắt giữ quan chức công ty Trung Quốc vừa không phù hợp với luật pháp quốc tế, vừa không phải là lý do hợp lý. Đây là hành vi xuất phát từ động cơ chính trị.”

Trung Quốc nhiều lần thể hiện lập trường cứng rắn yêu cầu Mỹ và Canada thả ngay bà Mạnh Vãn Chu, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại phía Mỹ và Canada vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu xuống nước nào. Hôm qua (22/1), người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Marc Raimondi cho biết Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi việc dẫn độ bị cáo Mạnh Vãn Chu và sẽ đáp ứng tất cả các quy định về thời hiệu theo Hiệp ước dẫn độ Mỹ - Canada./.

