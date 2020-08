Trung Quốc: 219 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ

Mùa mưa năm nay ở Trung Quốc được đánh giá là có lượng mưa nhiều nhất và thời gian dài nhất trong gần 60 năm qua. Hơn 63 triệu lượt người đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, gần 220 người thiệt mạng và mất tích.

Mưa lớn gây ngập nặng ở tỉnh Tứ Xuyên ngày 12.8. Ảnh: Chinanews

Theo đánh giá của quan chức Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, mùa mưa năm nay, lưu vực sông Trường Giang và sông Hoài của nước này đã phải gánh chịu lượng mưa lên đến 759,2mm, kéo dài suốt 62 ngày. Đây là mức kỷ lục kể từ năm 1961 đến nay.



Lượng mưa lớn cũng khiến 634 con sông ở Trung Quốc có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó có tới 194 con sông vượt mức an toàn. Đến nay, mực nước trên dòng chính sông Trường Giang, hồ Động Đình, hồ Phàn Dương, dòng chính trên sông Hoài và Thái Hồ mặc dù đã về mức an toàn, song vẫn vượt mức báo động, có nơi vượt mức báo động liên tiếp 42 ngày. Thái Hồ thậm chí đã xảy ra "đại hồng thủy" cục bộ với mực nước cao thứ 3 trong lịch sử.

Số người phải di dời khẩn cấp ở Trung Quốc cũng đạt mức cao nhất trong những năm gần đây, lên tới hơn 4 triệu người. Nước này lý giải đây chính là lý do khiến số người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ ở Trung Quốc giảm mạnh (54,8%) so với mức trung bình của 5 năm trở lại đây.

Số liệu thống kê vừa công bố ngày 13/8 cho thấy, mưa lũ đã khiến 219 người ở Trung Quốc thiệt mạng và mất tích, 63,46 triệu lượt người bị ảnh hưởng (tăng 12,7% so với mức trung bình 5 năm qua), thiệt hại kinh tế gần 180 tỷ nhân dân tệ (gần 26 tỷ USD, tăng 15,5% so với mức trung bình 5 năm qua)./.