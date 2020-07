Trung Quốc: Ân Thi, Hồ Bắc báo động phòng không, "đại hồng thủy" ở Thái Hồ

Các trận mưa lớn tiếp tục trút xuống trong 2 ngày cuối tuần đang khiến cho mực nước của nhiều sông hồ thuộc trung hạ lưu sông Trường Giang ở Trung Quốc dâng cao và phải ban hành báo động đỏ.

Nước ngập lút xe ô tô ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Nhật báo Bắc Kinh.

Trước khi di chuyển lên phía Bắc theo như dự báo, mưa lớn vẫn tiếp tục hoành hành ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là khu vực trung hạ lưu sông Trường Giang. Hàng loạt sông hồ tại đây đã phải đặt trong tình trạng "báo động đỏ" vì mưa lũ.

Mới nhất là vào lúc 9h sáng 18/7 (giờ địa phương), tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã ban hành báo động đỏ đối với sông Trường Giang đoạn qua thành phố Nam Kinh. Mực nước tại đây đã dâng lên hơn 10m, mức cao nhất trong lịch sử. Theo dự báo, mực nước cao cùng lưu lượng nước lớn sẽ còn duy trì trong thời gian khá dài tại đây.

Cũng trong sáng 18/7, với lượng mưa trên 100 mm, thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy cũng đã phải phát đi báo động đỏ, nhiều nơi trong thành phố ngập lụt nghiêm trọng. Thành phố Lục An của tỉnh này cũng ban hành cảnh báo tương tự do mưa lớn và có thể kéo dài liên tục trong 2 đến 3 giờ đồng hồ. Nhiều tuyến đường tại các địa phương này đã bị phong tỏa.

Đáng chú ý, do mực nước ở sông Thanh Giang không ngừng dâng cao trong 2 ngày 16 và 17/7, thành phố Ân Thi của tỉnh Hồ Bắc đã phải liên tục nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp IV lên cấp I chỉ trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ chiều ngày 17/7. Các tuyến đường chính dọc 2 bờ sông ngập sâu khoảng 2m. Thành phố này đã phải phát đi báo động phòng không, một hình thức cấp báo khi có thiên tai khẩn cấp đặc biệt nghiêm trọng. Gần 30.000 người dân đã phải di dời, hàng trăm người khác cũng phải di chuyển ngay trong đêm.

Tính đến hết ngày 17/7, mực nước trên các dòng chính ở trung hạ lưu sông Trường Giang đã liên tục 12 ngày vượt mức báo động, riêng hồ chứa đập Tam Hiệp đã vượt quá cảnh báo lũ hơn 12m. Đây cũng là mực nước cao nhất được ghi nhận tại hồ chứa của con đập này kể từ đầu mùa lũ năm nay.

Mực nước ở Thái Hồ cũng đã có 19 ngày liên tiếp vượt mức báo động và chính thức xảy ra "đại hồng thủy". Số liệu đo đạc cho thấy, trong vòng 10 ngày qua, lượng mưa ở một số nơi thuộc trung hạ lưu sông Trường Giang đã nhiều hơn hàng năm từ 1 đến 2 lần, trong khi đợt mưa mới vẫn tiếp tục trút xuống đến hết ngày 19/7.

Ngày 17/7, Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải triệu tập một cuộc họp về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc đánh giá lượng mưa tại trung hạ lưu sông Trường Giang vẫn cao, trong khi sông Hoàng Hà và nhiều con sông khác có khả năng xảy ra lũ tương đối nghiêm trọng. Ông yêu cầu nước này cần đồng thời đảm bảo cho cả miền Nam và Bắc Trung Quốc an toàn vượt lũ; dự báo chuẩn xác mưa lũ và các thảm họa thứ cấp, tăng cường bảo vệ đê điều và đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu./.