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Trung Quốc áp dụng biện pháp hạn chế với hàng loạt doanh nghiệp Mỹ

Thứ Hai, 15:22, 22/06/2026
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VOV.VN - Ngày 22/6, Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Trung Quốc đồng loạt công bố các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của nhiều doanh nghiệp Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại - công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục gia tăng.

 

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, 10 thực thể Mỹ đã bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, bao gồm Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials và USA Rare Earth. 

Đây đều là các doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, công nghệ hoặc chuỗi cung ứng chiến lược.

trung quoc ap dung bien phap han che voi hang loat doanh nghiep my hinh anh 1
Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc. Đồ họa: VOV.

Các thực thể này bị cấm tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bắc Kinh yêu cầu mọi hoạt động xuất khẩu liên quan phải dừng ngay lập tức; trong trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp phải xin phép cơ quan chức năng. Đồng thời, Trung Quốc cũng cấm các tổ chức và cá nhân trên toàn cầu chuyển giao các mặt hàng lưỡng dụng có xuất xứ Trung Quốc cho các công ty này.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết động thái này nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, thực hiện nghĩa vụ chống phổ biến vũ khí, đồng thời là phản ứng trước việc Mỹ mở rộng cái gọi là “danh sách doanh nghiệp quân sự Trung Quốc” trong thời gian gần đây.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo áp dụng biện pháp trong lĩnh vực mua sắm công đối với 46 doanh nghiệp Mỹ. Theo đó, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không được mua sản phẩm do các doanh nghiệp này sản xuất, ngoại trừ các doanh nghiệp có vốn Mỹ hoạt động tại Trung Quốc. Thông báo có hiệu lực ngay sau khi ban hành.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Trung - Mỹ tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao và chuỗi cung ứng then chốt. Thời gian qua, Washington đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với nhiều công nghệ nhạy cảm như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đồng thời gia tăng các biện pháp nhằm hạn chế doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ và thị trường Mỹ.

Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh cũng từng áp dụng nhiều biện pháp đáp trả, bao gồm kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản chiến lược có vai trò quan trọng trong sản xuất thiết bị quốc phòng, năng lượng và công nghệ cao. Việc đưa các công ty như MP Materials hay USA Rare Earth vào danh sách lần này cho thấy yếu tố tài nguyên và chuỗi cung ứng đang trở thành trọng tâm trong cạnh tranh song phương.

Giới quan sát nhận định các biện pháp mới có thể tiếp tục làm gia tăng phân tách chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ lưỡng dụng và công nghiệp quốc phòng, đồng thời tạo thêm áp lực đối với các doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động trong hệ sinh thái sản xuất liên kết giữa hai nước.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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