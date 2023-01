Trung Quốc, Australia nối lại hoạt động xuất nhập than sau “đóng băng”

Đây được coi là một động thái tích cưc của Trung Quốc mở đầu cho việc nối lại quan hệ kinh tế thương mại song phương với Australia.

Xuất khẩu than giữa Australia và Trung Quốc. Ảnh: Financial Review.

Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Chính phủ Australia có quan điểm nhất quán rằng việc nối lại quan hệ thương mại bình thường giữa Australia và Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho cả hai nước, trong đó có than và khoáng sản.

Trả lời báo chí chiều qua (9/1), Thủ quỹ Australia Jim Chalmers cũng khẳng định, việc nối lại xuất khẩu than sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia, sẽ là một sự phát triển đáng kinh ngạc và đóng góp tích cực cho nền kinh tế hai nước.

Theo đó, việc nới lỏng một phần lệnh cấm nhập khẩu than của Trung Quốc sẽ cho phép ​​4 tập đoàn lớn của Trung Quốc gồm: Tập đoàn Đại Đường Trung Quốc (China Datang Corp), Tập đoàn Hoa Năng Trung Quốc (China Huaneng Group), Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (China Energy Investment Corporation), và Tập đoàn Thép Bảo Vũ Trung Quốc (China Baowu Steel Group) triển khai các dự án hợp tác với các doanh nghiệp Australia, chủ yếu là nhập khẩu than và khoáng sản.

Hội đồng Khoáng sản Australia cũng bày tỏ sự “lạc quan một cách thận trọng” trước việc Trung Quốc nới lỏng các phong tỏa thương mại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế Australia đánh giá, khả năng quay trở lại mức trao đổi thương mại trước đây với Trung Quốc sẽ bị hạn chế do động lực thị trường khu vực và toàn cầu đã thay đổi đáng kể sau đại dịch và một quãng thời gian dài đóng băng quan hệ song phương.

Trước tháng 7/2020, Australia chiếm 21% thị phần trong tổng lượng than nhập khẩu của Trung Quốc, đứng sau Indonesia (69%). Tuy nhiên, sau khi lệnh cấm không chính thức của Trung Quốc đối với than Australia có hiệu lực vào đầu năm 2021, Australia đã đánh mất thị phần nhập khẩu than vào Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Nga, Mông Cổ và nhiều quốc gia khu vực khác đã vươn lên thay thế vị trí Australia, trở thành các đối tác chủ chốt cung cấp than và khoáng sản cho Trung Quốc./.