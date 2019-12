Trung Quốc bãi bỏ hệ thống trại giáo dưỡng đối với phụ nữ bán dâm

Hệ thống trại giáo dưỡng được thiết lập từ những năm 1980, nhằm trấn áp hoạt động mại dâm bất hợp pháp tại Trung Quốc. Phụ nữ hành nghề mại dâm và khách hàng của họ có thể bị giam giữ tới 2 năm không xét xử tại các trung tâm do cảnh sát giám sát.

Một dự luật chấm dứt giam giữ những người hành nghề mại dâm đã được trình lên cơ quan lập pháp của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Asia Catalyst, hơn 300.000 người đã bị đưa vào hệ thống trại giáo dưỡng từ năm 1987 đến năm 2000. Mặc dù chính phủ Trung Quốc không công bố số liệu chính thức, nhưng các phương tiện truyền thông đã đưa tin về sự sụt giảm của các vụ bắt giữ trong những năm gần đây, dẫn đến đóng cửa một số cơ sở giam giữ.

Ngoài hệ thống trại giáo dưỡng dành cho phụ nữ mại dâm, Trung Quốc còn có hệ thống cải tạo thông qua lao động, nhắm vào đối tượng tội phạm ít nghiêm trọng, và hệ thống giam giữ dành cho những người lao động nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, cả 2 hệ thống này đều đã bị bãi bỏ lần lượt vào các năm 2013 và 2003.

Ủy ban Thường vụ của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC), cơ quan lập pháp của Trung Quốc, đang xem xét một dự luật để chấm dứt hoạt động của các trại giáo dưỡng. Dự luật này dự kiến được thông qua vào ngày 28/12.

Tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin, Ủy ban Lập pháp của NPC đã khuyến nghị về việc xem xét lại toàn bộ trại giáo dưỡng vào năm 2018. Ông Wang Xioahong, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đã trình bày đề xuất này với cơ quan lập pháp vào ngày 23/12.

“Dự luật này có muộn còn hơn không. Bãi bỏ hệ thống trại giáo dưỡng với những người liên quan đến hoạt động mại dâm là phù hợp với pháp luật và bảo vệ quyền con người”, ông He Haibo, giáo sư luật của Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cho biết.

Những người phụ nữ giấu mặt khi cảnh sát đột kích một địa điểm giải trí ở Bắc Kinh, Trung Quốc bị nghi cung cấp dịch vụ mại dâm. Ảnh: Getty

Một nghiên cứu năm 2013 của Asia Catalyst, đã đặt câu hỏi về hiệu quả của hệ thống trại giáo dưỡng trong việc ngăn chặn hoạt động mại dâm.

Mục tiêu giáo dục của trại giáo dưỡng đã bị biến tướng thành một cơ chế tạo ra lợi nhuận, khi những người bị giam giữ phải lao động sản xuất đồ chơi và đồ gia dụng. Nhiều phụ nữ đã quay trở lại hành nghề mại dâm do những kỹ năng họ học được trong trại giáo dưỡng không giúp họ thay đổi số phận và họ thường phải làm công việc chân tay cả ngày.

Ông Zhu Zhengfu, Phó Chủ tịch Hiệp hội luật sư toàn quốc Trung Quốc, đồng thời là thành viên của cơ quan tư vấn lập pháp chính trị, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, cũng kêu gọi bãi bỏ hệ thống trại giáo dưỡng kể từ năm 2014.

“Tôi tiếp tục kêu gọi bãi bỏ hệ thống trại giáo dưỡng vì khi những người này bị giam giữ, họ vừa phải lao động lại vừa không nhận được sự giáo dục. Đồng thời, họ cũng bị tước đoạt quyền tự do, và điều này giống như một hình phạt”, ông Zhu cho biết.

Hệ thống trại giáo dưỡng đã giảm dần trong những năm qua, số người bị giam giữ cũng giảm đáng kể và một số nơi đã ngừng hoạt động trại giáo dưỡng.

Wei Changhao, sinh viên luật của Đại học Harvard, cho rằng: “Thực tế, hệ thống trại giáo dưỡng ngừng hoạt động đã giúp cho những người đưa ra quyết định cảm thấy dễ dàng hơn trong việc bãi bỏ. Tôi sẽ không coi động thái này là một phần của cải cách sâu rộng hơn trong hệ thống pháp luật Trung Quốc”.

Những người hành nghề mại dâm và khách hàng mua dâm vẫn sẽ phải đối mặt với các hình phạt khác nếu hệ thống trại giáo dưỡng bị bãi bỏ. Theo pháp luật hiện hành, họ có thể bị giam giữ hành chính tới 15 ngày và phạt tiền lên tới 5.000 Nhân dân tệ (713 USD)./.