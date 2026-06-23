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Trung Quốc: Bản ghi nhớ 14 điểm mở ra triển vọng mới cho quan hệ Iran - Mỹ

Thứ Ba, 08:55, 23/06/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 22/6 hoan nghênh Iran và Mỹ khởi động các cuộc tham vấn tiếp theo, cho rằng Bản ghi nhớ 14 điểm sẽ mở ra triển vọng mới cho quan hệ hai nước.

Ngay sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị ngày 22/6 đã gặp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ghadir Nezami, bên lề hội nghị BRICS tại New Delhi (Ấn Độ).

Tại cuộc gặp, ông cho biết, Trung Quốc hoan nghênh việc khởi động các cuộc tham vấn tiếp theo giữa Iran và Mỹ dựa trên Bản ghi nhớ đã ký giữa hai nước dưới sự hỗ trợ của Pakistan và Qatar, cũng như đồng thuận đạt được về cơ chế cho giai đoạn đàm phán tiếp theo.

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Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ghadir Nezami tại New Delhi ngày 22/6. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, các điều khoản cốt lõi của Bản ghi nhớ 14 điểm là thành quả đạt được sau nhiều khó khăn, việc duy trì và thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ sẽ giúp củng cố cục diện ngừng bắn, mở ra triển vọng mới cho quan hệ Iran-Mỹ và giúp mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông.

Ông cho biết, Trung Quốc, với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện của Iran, ủng hộ nước này bảo vệ chủ quyền, an ninh và phẩm giá dân tộc, cũng như ủng hộ Iran cải thiện quan hệ với các nước vùng Vịnh và các quốc gia khác trong khu vực. Ông tái khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ theo cách riêng của mình và đóng vai trò xây dựng trong việc sớm khôi phục hòa bình và ổn định khu vực.

Về phần mình, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Ghadir Nezami hy vọng Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ giai đoạn một giữa Iran và Mỹ.

Ông cho biết Iran luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc, nhấn mạnh việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước là đồng thuận của các tầng lớp trong xã hội Iran. Tehran sẵn sàng khai thác tiềm năng hợp tác song phương và tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như BRICS với Trung Quốc để cùng nhau ứng phó với các thách thức chung.

Trước đó, các phái đoàn Mỹ và Iran đã tiến hành vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên tại Thụy Sĩ, nhằm thảo luận các biện pháp thực hiện Bản ghi nhớ Islamabad được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký từ xa ngày 17/6.

Các bên đã nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát về mặt chính trị đối với tiến trình hòa giải, thống nhất một lộ trình hướng tới việc đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, thiết lập đường dây liên lạc giữa các bên nhằm tránh các sự cố và hiểu lầm cũng như bảo đảm hoạt động đi lại an toàn của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz, thành lập một cơ chế điều phối ngăn ngừa xung đột giữa các bên liên quan và Lebanon.

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Giá dầu lao dốc mạnh khi Mỹ đình chỉ trừng phạt dầu mỏ Iran

VOV.VN -Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Mỹ thông báo tạm đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí Iran, mở đường cho nguồn cung dầu quay trở lại thị trường. Cùng với tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, động thái này đã tạo sức ép lớn lên giá dầu Brent và WTI.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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