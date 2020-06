Trung Quốc cảnh báo Anh nên giữ thái độ thận trọng trong vấn đề Hong Kong

Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (8/6) vừa có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Anh Dominique Raab, yêu cầu Anh giữ thái độ thận trọng và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nước này trong bảo vệ an ninh quốc gia tại Hong Kong.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: Reuters).

Tại cuộc điện đàm, ông Vương Nghị khẳng định, công việc của Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, mọi sự can thiệp từ bên ngoài đều không được phép. Bảo vệ an ninh quốc gia tại Hong Kong liên quan đến "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc, là vấn đề nguyên tắc lớn cần phải giữ vững.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, việc xây dựng pháp luật về an ninh quốc gia tại Hong Kong là nhằm quán triệt tốt hơn phương châm "một đất nước, hai chế độ", do vậy Trung Quốc quyết không chấp nhận những chỉ trích vô căn cứ về cái gọi là lập pháp an ninh quốc gia sẽ thay đổi phương châm "một đất nước, hai chế độ". Việc lập pháp này là nhằm trừng trị hành vi của các phần tử ly khai, khủng bố gây nguy hại đến an ninh quốc gia vốn chiếm tỷ lệ ít ỏi ở Hong Kong, trong khi chế độ tư bản chủ nghĩa hiện đang thực thi tại đây, quyền "tự trị cao độ" và cuộc sống của người dân đặc khu này là không thay đổi.

Ông Vương Nghị yêu cầu Anh với vai trò là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như Trung Quốc, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, "làm gương" trong việc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, tôn trọng quyền lợi chính đáng của Trung Quốc trong việc bảo vệ an ninh quốc gia trên lãnh thổ của mình, cũng như tôn trọng sự quản lý của chính quyền Trung ương Trung Quốc đối với Hong Kong dựa trên phương châm "một đất nước, hai chế độ". Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cảnh báo Anh cần giữ thái độ hết sức thận trọng trong vấn đề này.

Trước đó, sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua Quyết định về việc xây dựng luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, ngoại trưởng 4 nước Anh, Mỹ, Canada và Australia đã ra tuyên bố chung "bày tỏ quan ngại sâu sắc" về quyết định này.

Ngoại trưởng Anh Dominique Raab cũng tuyên bố, nước này sẽ nâng quyền lợi cho người Hong Kong sở hữu hộ chiếu hải ngoại (BNO), tức tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người Hong Kong sang Anh định cư và xin nhập quốc tịch nếu Bắc Kinh không từ bỏ dự luật an ninh quốc gia mới.

Mới đây, 7 cựu Ngoại trưởng Anh cũng viết thư kêu gọi London dẫn dắt nỗ lực quốc tế phản ứng với bộ luật này của Trung Quốc./.