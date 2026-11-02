Trung Quốc cảnh báo công dân không khai thác vàng trái phép tại Nga

Theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga cho biết, Nga áp dụng những quy định nghiêm ngặt về việc khai thác các loại khoáng sản như vàng trên lãnh thổ của mình, việc công dân nước ngoài khai thác vàng bất hợp pháp tại Nga được coi là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Các khu vực liên quan ở Nga đã ban hành hoặc đang thúc đẩy ban hành các chính sách cấm công dân nước ngoài tham gia vào các hoạt động khai thác vàng, đồng thời liên tục tăng cường trấn áp các hành vi làm việc bất hợp pháp hoặc khai thác vàng trái phép. Đã có công dân Trung Quốc bị xử phạt vì điều này, với các hình thức như trục xuất, phạt tiền với số lượng lớn, thậm chí bị kết án tù.

Mỏ vàng Pioneer ở vùng Amur, Nga, ngày 21/3/2024. Ảnh: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga/Reuters

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga khuyến cáo công dân, doanh nghiệp và tổ chức nước này đang sinh sống và làm việc tại Nga tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật địa phương, cảnh giác với những trò lừa đảo hứa hẹn đào vàng với mức lương cao, không mạo hiểm tham gia vào các hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp. Khi tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Nga, phải nhập cảnh thông qua các kênh hợp pháp, xin các giấy phép cần thiết theo đúng quy định pháp luật; không kinh doanh không giấy phép, không phá hoại môi trường, không nhập cảnh bất hợp pháp hoặc lạm dụng chính sách miễn thị thực để làm việc tại Nga, nhằm tránh gây rủi ro cho bản thân và thiệt hại về tài sản.

Cơ quan này cũng dẫn các quy định của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, nhấn mạnh nếu công dân thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép ở nước ngoài với các tình tiết nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật khi về nước, đồng thời cảnh báo việc bảo hộ và hỗ trợ lãnh sự không áp dụng đối với các hoạt động bất hợp pháp và những người có hành vi trái phép sẽ phải tự chịu các hậu quả pháp lý.