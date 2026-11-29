Theo phân tích của các chuyên gia Trung Quốc, do ảnh hưởng của hiện tượng siêu El Nino, từ mùa Hè 2026, vị trí áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương liên tục lệch về phía Bắc, tạo thuận lợi cho việc hình thành bão. Từ tháng 7 đến tháng 10 đã hình thành tổng cộng 23 cơn bão, số lượng bão hình thành và đổ bộ nhiều hơn hẳn so với trung bình cùng kỳ, cường độ nhìn chung cũng mạnh hơn.

Một cư dân ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, di chuyển trong cơn mưa to ngày 30/8/2026. Ảnh: VCG

Đầu tháng này, cùng với việc cơn bão số 32 Cempaka hình thành trên biển Tây Bắc Thái Bình Dương, số lượng bão trong năm nay đã lập kỷ lục cao nhất kể từ đầu thế kỷ 21.

Ông Cao Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết, dự báo từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, nhiệt độ mùa Đông trên cả nước này sẽ cao hơn mức trung bình hàng năm, nhưng số đợt không khí lạnh lại nhiều hơn, nhiệt độ dao động lớn, miền Bắc xuất hiện các đợt giảm nhiệt và tuyết rơi mạnh, trong khi miền Nam có nguy cơ xảy ra giá rét bất thường, mưa tuyết và băng giá.

Còn theo ông Triệu Thế Tân, Cục trưởng Cục Thực thi pháp luật về Bảo vệ môi trường của Bộ Môi trường sinh thái Trung Quốc, siêu El Nino thường dẫn đến gió mùa ở vùng Đông Á vào mùa Đông yếu hơn, khiến hoạt động không khí lạnh ở các khu vực phía Bắc nước này giảm, điều kiện khuếch tán khí quyển trở nên kém hơn, dễ xuất hiện các đợt ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài và trên diện rộng.

“Theo giám sát của Trung tâm Khí hậu Quốc gia, Trung Quốc đã chính thức hình thành một đợt El Nino cực mạnh, dự kiến đạt đỉnh vào cuối Thu đầu Đông và trở thành đợt mạnh nhất kể từ khi có các giám sát mang tính hệ thống. Chúng tôi sẽ triển khai các kế hoạch ứng phó tình trạng ô nhiễm nặng, có thể tạm ngừng hoặc hạn chế sản xuất một số doanh nghiệp nếu cần, thực hiện tốt việc khắc phục các vấn đề, theo dõi kiểm tra, cũng có thể cử các nhóm giám sát không công khai để đốc thúc tùy theo tình hình”, ông Triệu Thế Tân nói.

Các chuyên gia Trung Quốc cũng cảnh báo, tác động khí hậu của siêu El Nino sẽ rõ rệt hơn vào năm 2027.