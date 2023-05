Trung Quốc cáo buộc Mỹ phát động chiến dịch thông tin giả tập thể

Theo truyền thông quốc tế, cơ quan tình báo phương Tây và nhóm chuyên gia của Mỹ cho rằng, gần đây, một tổ chức “tin tặc” của Trung Quốc do nhà nước tài trợ, đã thực hiện các vụ tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, trong đó có đảo Guam, trên các lĩnh vực thông tin và giao thông, đồng thời đánh giá đây là một trong những hành động gián điệp mạng lớn nhất của Trung Quốc được biết đến nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.

Ảnh minh họa: IndianExpress

Phản ứng về thông tin trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định, báo cáo liên quan là chắp vá, thiếu chuyên nghiệp và thiếu các bằng chứng. Cục An ninh Quốc gia Mỹ và các cơ quan liên quan của Anh, Australia, Canada và New Zealand cũng công bố các báo cáo tương tự. Điều này thể hiện rõ Mỹ đang phát động chiến dịch tin giả tập thể do “Liên minh Five Eyes” thực hiện, nhằm mục đích địa chính trị.

Bà Mao Ninh cho biết thêm, vào tháng 9/2022, các cơ quan liên quan của Trung Quốc đã công bố báo cáo chỉ rõ Cục An ninh Quốc gia Mỹ thực hiện tấn công mạng vào Đại học Công nghiệp Tây Bắc Trung Quốc. Mỹ nên giải thích về hành vi tấn công mạng có liên quan, thay vì lan truyền thông tin giả, chuyển hướng sự chú ý./.