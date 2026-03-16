Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại

Theo thông báo đăng tải trên trang thông tin chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc, người phát ngôn bộ này cho biết Mỹ vừa phát động điều tra Mục 301 nhằm vào 60 nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc, với cáo buộc các nước này “chưa cấm nhập khẩu sản phẩm do lao động cưỡng bức làm ra”. Theo phía Trung Quốc, đây là động thái mang tính đơn phương, phân biệt đối xử và là biểu hiện điển hình của chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định nước này luôn phản đối lao động cưỡng bức và là một trong những thành viên sáng lập của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Bắc Kinh cho biết đã phê chuẩn 28 công ước lao động quốc tế, đồng thời xây dựng hệ thống pháp luật và quy định tương đối đầy đủ để ngăn chặn, xử lý các hành vi liên quan đến lao động cưỡng bức.

Cờ Trung Quốc. Ảnh minh họa: Reuters

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cũng chỉ trích Mỹ chưa tham gia Công ước về Lao động Cưỡng bức năm 1930, song lại thường xuyên sử dụng vấn đề này như một công cụ chính trị và thương mại. Theo Bắc Kinh, việc Washington khởi động điều tra đối với Trung Quốc và các nền kinh tế liên quan không chỉ làm gia tăng căng thẳng thương mại mà còn gây tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng toàn cầu và trật tự thương mại quốc tế.

Phía Trung Quốc nhấn mạnh, trước đó Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã có phán quyết cho rằng các biện pháp thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc theo Mục 301 vi phạm các quy định của WTO. Vì vậy, việc Mỹ tiếp tục sử dụng công cụ này bị cho là “sai càng thêm sai”, đặt luật pháp trong nước cao hơn các nguyên tắc thương mại quốc tế.

Động thái mới nhất của Mỹ diễn ra chỉ một ngày sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ mở điều tra đối với 16 đối tác thương mại khác với lý do “dư thừa công suất”. Trước đó, Trung Quốc cũng đã phản đối quyết định này, cho rằng Mỹ không có quyền đơn phương xác định các đối tác thương mại có hành vi gây mất cân đối thị trường để từ đó áp đặt các biện pháp hạn chế.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại tiếp tục gia tăng, giới chức kinh tế thương mại cấp cao của Trung Quốc và Mỹ đang tiến hành vòng đàm phán mới tại Paris, Pháp. Theo một số nguồn tin, hai bên đã thảo luận về các lĩnh vực có thể đạt đồng thuận như nông nghiệp, khoáng sản quan trọng và cơ chế quản lý thương mại, tạo cơ sở cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian tới.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã chính thức trao đổi với phía Mỹ về vấn đề này, đồng thời kêu gọi Washington sớm điều chỉnh cách tiếp cận, tôn trọng nguyên tắc đối thoại bình đẳng và giải quyết bất đồng thông qua tham vấn. Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ theo dõi sát diễn biến cuộc điều tra và bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.