Chương trình do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) khởi động, phối hợp thực hiện tại 6 địa phương, gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Bắc, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc và Quảng Đông.

Minh họa về mạng 6G. Đồ họa: VCG.

Nhiệm vụ trọng tâm của các dự án thí điểm trong lĩnh vực 6G này bao gồm thúc đẩy các ngành liên quan đến 6G như thiết bị đầu cuối thế hệ mới, chip và linh kiện lõi, dụng cụ và thiết bị đo lường, internet vệ tinh, đồng thời đẩy nhanh các đột phá trong các ứng dụng như truyền thông thực tế ảo, sản xuất công nghiệp, kinh tế tầm thấp và kinh tế biển, với mục tiêu thúc đẩy phát triển 6G đồng bộ trên cả nước.

Việc thí điểm này đánh dấu một bước tiến mới của Trung Quốc trong thực hiện kế hoạch lớn hơn của MIIT khởi động hồi tháng 6, nhằm điều phối nguồn lực từ trung ương đến địa phương, thúc đẩy việc đổi mới và ứng dụng công nghệ 6G.

Theo tuyên bố của MIIT hôm 4/6, mục tiêu của chương trình là hình thành một hệ thống phối hợp đổi mới sáng tạo 6G quốc gia, đồng thời đẩy nhanh việc chuyển từ nghiên cứu công nghệ sang sản phẩm và ứng dụng thực tế. Đến năm 2029, chương trình được kỳ vọng sẽ tạo ra một số giải pháp công nghệ 6G phát triển độc lập, các kịch bản kinh doanh mới và sản phẩm thiết bị đầu cuối hỗ trợ triển khai thương mại trong tương lai.

Trung Quốc khởi động thí điểm 6G trong bối cảnh cuộc đua thiết lập tiêu chuẩn 6G toàn cầu đang bước vào giai đoạn nước rút. Theo lộ trình do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế công bố, phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn 6G quốc tế dự kiến sẽ được phát hành trong nửa đầu năm 2029, với khả năng triển khai thương mại có thể trở thành khả thi vào khoảng năm 2030.