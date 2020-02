Trung Quốc cho 892 bệnh nhân hồi phục sau nhiễm nCoV xuất viện

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 5/2 cho biết, tính đến hôm nay, đã có tổng cộng 892 bệnh nhân bị viêm phổi do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra được xuất viện sau khi được điều trị và khỏi bệnh tại các cơ sở y tế.

Trung Quốc xuất viện cho 892 bệnh nhân phục hồi sau nhiễm nCoV. Ảnh minh họa: Business Insider

Trong khi đó, đài truyền hình trung ương Trung Quốc sáng nay cũng đưa tin, tính đến hết ngày 4/2, số ca tử vong vì nCoV đã tăng thêm 65 trường hợp, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ khi dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát hồi cuối năm ngoái lên tới 492 trường hợp, trong đó, tại Trung Quốc đại lục là 490 người, hai bệnh nhân còn lại là ở Philippines và Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).



Theo số liệu do Ủy ban Y tế Hồ Bắc công bố sáng 5/2, chỉ tính riêng tại địa phương này đã có tới 479 ca cử vong do đại dịch viêm phổi do nCoV gây ra. Cơ quan này cũng xác nhận thêm, trong ngày hôm qua, tại tỉnh này có thêm 3.156 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp bị nhiễm tại tỉnh này lên 16.678.

Như vậy, tính đến hết ngày 4/2, tổng số ca nhiễm nCoV tại Trung Quốc là 23.648 ca, trên toàn thế giới là 23.858 ca.

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Đặc khu hành chính Ma Cao (Trung Quốc) đã yêu cầu tất cả các nhà điều hành của các sòng bạc tạm thời đình chỉ hoạt động trong hai tuần để giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó, Bộ Y tế Nhật Bản ngày 5/2 cũng xác nhận, một số hành khách trên du thuyền có tên “Diamond Princess” bị cách ly gần Yokohama, Nhật Bản, cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus corona xuất phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Tại Thái Lan, số ca nhiễm bệnh đã tăng lên 25 trường hợp, là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất bên ngoài Trung Quốc, trong khi Singapore đứng thứ 2 với 24 trường hợp./.