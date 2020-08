Trung Quốc: Đập Tam Hiệp sắp hứng chịu đợt lũ lớn nhất từ trước đến nay

Trước tình trạng cùng lúc xảy ra mưa lớn và bão mạnh, Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo phòng lũ lên cấp 2, tỉnh Tứ Xuyên của nước này cũng lần đầu tiên trong lịch sử phát đi cảnh báo phòng lũ cấp I. Trong khi đó, đợt lũ lớn nhất từ trước đến nay sẽ đổ vào đập Tam Hiệp vào ngày 20/8.

Mưa lũ tàn phá tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Ảnh: Chinanews

Do ảnh hưởng của mưa lớn, hàng loạt các con sông trên thượng lưu sông Trường Giang của Trung Quốc đang xảy ra lũ, trong đó đỉnh lũ tại trạm thủy văn Thốn Than thuộc địa phận thành phố Trùng Khánh dự kiến sẽ vượt mức đảm bảo an toàn 4-5m vào ngày 19/8.

Trước tình trạng nghiêm trọng này, Ban Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt, hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã quyết định nâng mức phản ứng khẩn cấp phòng lũ từ cấp III lên cấp II vào lúc 10h ngày 18/8 (giờ địa phương). Hai đoàn công tác cấp bộ cũng đã được cơ quan này cử đến Trùng Khánh và Tứ Xuyên để chỉ đạo và hỗ trợ công tác phòng chống lũ.

Trong khi đó, là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt mưa lũ lần này, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế phản ứng phòng lũ cấp I, tức cấp cao nhất lần đầu tiên từ trước đến nay từ sáng sớm 18/8. Do sông Thanh Y tại đây xảy ra lũ lớn hiếm gặp, mực nước trên toàn bộ lưu vực sông này đã vượt mức an toàn, nhiều dòng sông khác cũng ở mức báo động. Công tác phòng lũ tại Tứ Xuyên đang trong tình trạng hết sức nguy cấp.

Cũng trong ngày 18/8, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, vào ngày 20/8, lưu lượng đỉnh lũ đổ vào đập chứa nước Tam Hiệp có thể lên tới 74.000m3/giây. Đây là lượng nước lũ lớn nhất đổ vào đập này kể từ khi được xây dựng đến nay.

Cục Thủy văn của Ủy ban này đã phải phát đi báo động đỏ về lũ trên sông Mân (Mân Giang), một nhánh của Trường Giang trên địa phận tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 11h ngày 18/8 (giờ địa phương), đồng thời tiếp tục phát cảnh báo màu cam trên nhiều khu vực sông khác ở thượng lưu sông Trường Giang.

Được biết, trong ngày 18/8, đập Tam Hiệp đã phải mở 9 cửa sâu để xả lũ, nhằm ứng phó với đợt lũ mới đang tới gần./.