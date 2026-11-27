Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/11, Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Trương Kiến Vệ (Zhang Jianwei) bày tỏ quan ngại trước tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại các con sông dọc biên giới Thái Lan-Myanmar, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân địa phương.

Thái Lan - Myanmar - Trung Quốc tham vấn về các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới ngày 24/11. Nguồn: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Chính phủ Thái Lan nhằm bảo vệ sức khỏe và đời sống người dân. Theo đó, Trung Quốc xác định 3 hướng tiếp cận chủ chốt trong phối hợp ứng phó vấn đề này.

Thứ nhất, tăng cường tuân thủ và thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường. Trung Quốc khẳng định luôn yêu cầu doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định pháp luật của nước sở tại, không gây tổn hại đến môi trường và hệ sinh thái. Đại sứ Trương Kiến Vệ nhấn mạnh, nếu kết quả điều tra chung xác định doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan đến các hành vi gây ô nhiễm trái pháp luật, nước này sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không có ngoại lệ.

Thứ hai, tiến hành điều tra để xác định chính xác nguyên nhân gây ô nhiễm. Theo Đại sứ Trung Quốc, việc xác định nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước cần xem xét toàn diện các yếu tố địa chất, thời tiết và hoạt động của con người. Quá trình điều tra cần dựa trên bằng chứng khoa học, bảo đảm tính khách quan và toàn diện.

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật trong giám sát và xử lý ô nhiễm nguồn nước. Phía Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cử chuyên gia, cung cấp thiết bị quan trắc, công nghệ xử lý nước, góp phần hỗ trợ các cơ chế hợp tác giữa Thái Lan và Myanmar.

Trước đó, ngày 24/11, Đại sứ Trương Kiến Vệ cũng đã tham gia tham vấn với giới chức Thái Lan và Myanmar tại Bộ Ngoại giao Thái Lan nhằm thảo luận giải pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới.

Đại sứ Trương Kiến Vệ bày tỏ hy vọng Thái Lan và Myanmar tăng cường phối hợp, tiến hành điều tra chung trên cơ sở khoa học và khách quan nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp, bảo vệ sức khỏe và đời sống người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng.