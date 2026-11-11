Trung Quốc điều chỉnh quy định quản lý nguồn gen người

Văn bản gồm 8 chương, 61 điều, được sửa đổi từ quy định do Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ban hành tháng 6/2023. Việc sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách bộ máy, đồng thời phù hợp với những thay đổi trong Luật An toàn sinh học và Điều lệ quản lý nguồn gen người của nước này.

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Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các điều chỉnh lần này nhằm bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn gen người, bảo đảm an toàn sinh học quốc gia và lợi ích công cộng, đồng thời hỗ trợ phát triển lĩnh vực y dược, y tế.

Quy định mới làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp quốc gia và cấp tỉnh trong điều tra, đăng ký nguồn gen người; bổ sung các yêu cầu đối với việc thu thập, lưu giữ và quản lý nguồn tài nguyên này.

Đối với nghiên cứu khoa học có hợp tác quốc tế, văn bản quy định cụ thể điều kiện, thủ tục nộp hồ sơ, trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai và yêu cầu khi thay đổi nội dung hợp tác. Việc đưa vật liệu nguồn gen người ra nước ngoài, cung cấp thông tin cho phía nước ngoài hoặc cho phép khai thác, sử dụng thông tin cũng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Bên cạnh việc hoàn thiện các khâu kiểm tra, giám sát, quy định sửa đổi còn đề cập việc đơn giản hóa một số thủ tục, áp dụng cơ chế phê duyệt khẩn cấp và phê duyệt nhanh, nhằm bảo đảm nguồn gen người được sử dụng an toàn, đúng quy định và hiệu quả.