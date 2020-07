Trung Quốc đình chỉ 2 Hiệp định tội phạm, tư pháp Hong Kong với 3 nước

Trong một động thái đáp trả việc một số nước đình chỉ Hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, chiều nay (28/7), Trung Quốc tuyên bố đình chỉ Hiệp định chuyển giao tội phạm bỏ trốn và tương trợ tư pháp hình sự giữa vùng lãnh thổ này với các quốc gia trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân.

Trong cuộc họp báo chiều 28/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố, Trung Quốc quyết định đình chỉ Hiệp định chuyển giao tội phạm bỏ trốn (cách gọi Hiệp ước dẫn độ của Trung Quốc) và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Hong Kong và 3 nước Canada, Australia và Anh.



Ông Uông cho rằng quyết định đơn phương đình chỉ Hiệp ước dẫn độ với Hong Kong của Canada, Australia và Anh là "hành động sai trái" mượn cớ Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Đây cũng là lý do Bắc Kinh đình chỉ hai hiệp định trên.

Ông Uông nói: “Hành động sai trái của Canada, Australia và Anh trong việc chính trị hóa hợp tác tư pháp với Hong Kong, đã gây tổn hại nghiêm trọng đến nền tảng hợp tác tư pháp giữa Hong Kong với Canada, Australia và Anh, đi chệnh hướng tôn chỉ của hợp tác tư pháp là bảo vệ chính nghĩa và pháp trị.”

Liên quan tới quyết định tương tự của New Zealand, ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, đây là việc làm "vi phạm nghiêm trọng" luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, "can thiệp thô bạo" công việc nội bộ của Trung Quốc. Bắc Kinh bày tỏ sự "phản đối mạnh mẽ" và "bảo lưu quyền đưa ra những phản ứng tiếp theo".

Trung Quốc phản ứng với New Zealand về hiệp ước dẫn độ với Hong Kong VOV.VN - New Zealand là quốc gia mới nhất đưa ra các biện pháp cứng rắn sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh mới.

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand cũng ra tuyên bố, yêu cầu Wellington lập tức thay đổi quyết định trên, nhằm tránh gây tổn hại hơn nữa cho quan hệ song phương.

Trong khi đó, chính quyền đặc khu Hong Kong gọi việc làm của New Zealand là xuất phát từ động cơ chính trị và thao tác chính trị “tiêu chuẩn kép”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters thông báo, nước này đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong (Trung Quốc). Ông còn cho biết thêm, nước này sẽ áp đặt 1 số quy định mới trong việc xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm như công nghệ quân sự hoặc hàng hóa "ứng dụng kép" có thể phục vụ mục đích quân sự sang Hong Kong, giống như các quy định mà New Zealand đang áp đặt với Trung Quốc. New Zealand đồng thời khuyến cáo công dân nước này tại Hong Kong về những rủi ro từ luật an ninh mới Trung Quốc thực thi tại đây.

New Zealand trở thành quốc gia tiếp theo Australia, Anh và Canada trong nhóm Ngũ Nhãn đình chỉ Hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, sau khi Trung Quốc thông qua Luật an ninh quốc gia ở đặc khu này./.