Trung Quốc đưa ra lý do đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô

Trung Quốc vừa đưa ra một quyết định mang tính đối đẳng và đáp trả ngoại giao trước việc Mỹ yêu cầu nước này đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston. Theo đó, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô sẽ bị đóng cửa. Cơ sở ngoại giao này sẽ bị thu hồi giấy phép, đồng thời phải dừng mọi công việc và hoạt động tại Trung Quốc.

Hình ảnh bên trong khuôn viên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. Ảnh: CCTV

Giải thích về lý do đóng cửa cơ sở này của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết: "Một số nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô đã có những hoạt động không phù hợp với thân phận, can thiệp công việc nội bộ và gây tổn lại cho lợi ích an ninh của Trung Quốc. Trung Quốc đã nhiều lần giao thiệp và Mỹ hiểu rõ điều này”.

Liên quan đến các yêu cầu cụ thể được Bắc Kinh đưa ra trong thông báo gửi đến Đại sứ quán Mỹ sáng 24/7, người phát ngôn đã nhắc đến nguyên tắc đối đẳng trong quan hệ ngoại giao. Điều đó đồng nghĩa với việc Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô cũng có 72 giờ để hoàn tất việc đóng cửa kể từ khi nhận được thông báo chính thức từ phía Trung Quốc. Như vậy, việc đóng cửa sẽ phải kết thúc vào sáng thứ Hai tuần sau (ngày 27/7).

Theo các hình ảnh được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc truyền trực tiếp từ Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, các nhân viên ngoại giao ở đây đang tất bật di chuyển giấy tờ, tài liệu trong khuôn viên khu làm việc.

Trong khi đó, ông Uông Văn Bân cũng xác nhận, hiện Tổng lãnh sự quán nước này tại Houston vẫn đang hoạt động và hối thúc Mỹ hủy bỏ quyết định đóng cửa cơ quan ngoại giao này. Ông còn cho biết, hai bên vẫn đang duy trì trao đổi về việc đưa các quan chức ngoại giao Mỹ khác quay trở lại Trung Quốc.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là cơ sở ngoại giao có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với Washington, bởi nó phụ trách các công việc lãnh sự tại khu vực Tây Nam Trung Quốc gồm các tỉnh thành như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Trùng Khánh và khu tự trị Tây Tạng.

Cơ sở này từng là tâm điểm chú ý của dư luận khi từng xảy ra biểu tình phản đối vụ ném bom của Mỹ vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Beograd năm 1999. Cựu cảnh sát trưởng kiêm Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh Vương Lập Quân cũng từng tới đây xin tị nạn năm 2012 trong một nỗ lực đào tẩu liên quan tới cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô được phía Trung Quốc đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Mỹ đột ngột yêu cầu nước này đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston trong 72 giờ. Các hành động đáp trả ngoại giao giữa hai bên đang làm cho quan hệ Trung - Mỹ ngày càng trở nên căng thẳng. Chuyên gia Trung Quốc nhận định, từ nay đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ sẽ là thời kỳ "nguy cơ cao" trong quan hệ hai bên./.