Trung Quốc dừng hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với New Zealand

Trong phản ứng mới nhất vừa đưa ra chiều 3/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tạm dừng hiệp ước dẫn độ và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với New Zealand. Động thái tương tự đã được áp dụng trước đó với Canada, Australia và Anh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: China.org

Trong một phát biểu liên quan đến quyết định này của phía Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này tái khẳng định, quyết định đơn phương đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong của New Zealand là hành động mượn cớ Luật an ninh quốc gia tại đặc khu này, "chính trị hóa" hợp tác tư pháp với Hong Kong, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và gây "tổn hại nghiêm trọng đến nền tảng hợp tác tư pháp" giữa Hong Kong với New Zealand.



Trước đó, người phát ngôn từng bày tỏ sự "phản đối mạnh mẽ" và "bảo lưu quyền đưa ra những phản ứng tiếp theo", cụm tự thường dùng để chỉ việc Bắc Kinh sẽ đáp trả các hành vi chống lại mình của các nước, sau khi New Zealand tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong.

Trung Quốc cũng từng có động thái đáp trả với cáo buộc tương tự nhằm vào Canada, Australia và Anh cách đây không lâu.

Đến nay, không chỉ các nước trong nhóm Ngũ Nhãn (Five Eye), gồm New Zealand, Australia, Anh và Canada đình chỉ Hiệp ước dẫn độ với Hong Kong sau khi Trung Quốc thông qua Luật an ninh quốc gia tại đặc khu này.

Mới đây, hôm 31/7, Đức - một thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) cũng đã đưa ra quyết định tương tự với lý do chính quyền Hong Kong quyết định loại bỏ nhiều ứng cử viên phe đối lập và Trưởng đặc khu này tuyên bố hoãn bầu cử Hội đồng Lập pháp một năm do dịch Covid-19 tái bùng phát trong cộng đồng là hành động xâm phạm quyền công dân Hong Kong./.