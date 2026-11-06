Trung Quốc hòa lưới nhà máy điện nhiệt mặt trời ở độ cao lớn nhất thế giới

Dự án do Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) triển khai tại huyện Gar, địa khu Ngari, Tây Tạng ở độ cao trung bình 4.300m. Tổng công suất lắp đặt của dự án là 150 MW, gồm hệ thống quang điện 100 MW và nhà máy điện nhiệt mặt trời 50 MW.

Trung Quốc hòa lưới nhà máy điện mặt trời ở độ cao lớn nhất thế giới tại huyện Gar, địa khu Ngari, Tây Tạng. Ảnh CCTV

Điểm khác biệt của nhà máy này so với các dự án quang điện thông thường là có thể chuyển điện năng do quang điện phát ra vào ban ngày thành nhiệt năng để lưu trữ, sau đó giải phóng nhiệt lượng để phát điện vào ban đêm hoặc khi ánh sáng không đủ, qua đó thực hiện cung cấp điện liên tục cả ngày lẫn đêm.

Sau khi hoàn thành toàn bộ và đi vào vận hành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 270 triệu kWh điện mỗi năm, đồng thời giúp giảm phát thải khoảng 168.200 tấn CO₂/năm. Đây sẽ là nguồn bổ sung cho hệ thống điện tại Ngari, hỗ trợ địa phương bảo đảm cung ứng năng lượng và phát triển theo hướng xanh, ít carbon.

Trong quá trình xây dựng, dự án cũng đã tạo việc làm cho hơn 500 nông dân và người chăn nuôi tại địa phương.