English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc hòa lưới nhà máy điện nhiệt mặt trời ở độ cao lớn nhất thế giới

Thứ Sáu, 11:02, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 6/11, tổ máy đầu tiên thuộc dự án năng lượng mặt trời tại địa khu Ngari, Tây Tạng, Trung Quốc đã hòa lưới phát điện. Theo CCTV, đây là nhà máy điện nhiệt mặt trời hòa lưới ở độ cao lớn nhất thế giới, góp phần tăng nguồn cung năng lượng sạch cho khu vực.

 

Dự án do Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) triển khai tại huyện Gar, địa khu Ngari, Tây Tạng ở độ cao trung bình 4.300m. Tổng công suất lắp đặt của dự án là 150 MW, gồm hệ thống quang điện 100 MW và nhà máy điện nhiệt mặt trời 50 MW.

trung quoc hoa luoi nha may dien nhiet mat troi o do cao lon nhat the gioi hinh anh 1
Trung Quốc hòa lưới nhà máy điện mặt trời ở độ cao lớn nhất thế giới tại huyện Gar, địa khu Ngari, Tây Tạng. Ảnh CCTV

Điểm khác biệt của nhà máy này so với các dự án quang điện thông thường là có thể chuyển điện năng do quang điện phát ra vào ban ngày thành nhiệt năng để lưu trữ, sau đó giải phóng nhiệt lượng để phát điện vào ban đêm hoặc khi ánh sáng không đủ, qua đó thực hiện cung cấp điện liên tục cả ngày lẫn đêm.

Sau khi hoàn thành toàn bộ và đi vào vận hành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 270 triệu kWh điện mỗi năm, đồng thời giúp giảm phát thải khoảng 168.200 tấn CO₂/năm. Đây sẽ là nguồn bổ sung cho hệ thống điện tại Ngari, hỗ trợ địa phương bảo đảm cung ứng năng lượng và phát triển theo hướng xanh, ít carbon.

Trong quá trình xây dựng, dự án cũng đã tạo việc làm cho hơn 500 nông dân và người chăn nuôi tại địa phương.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc ra mắt AI Tuệ Nhãn phục vụ giám sát sức khỏe thực vật
Trung Quốc ra mắt AI Tuệ Nhãn phục vụ giám sát sức khỏe thực vật

VOV.VN - Ngày 31/10, Viện Nghiên cứu Đổi mới Thông tin Không gian - Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chính thức công bố hệ thống trí tuệ nhân tạo AI Tuệ Nhãn (AI Huiyan) phục vụ giám sát sức khỏe thảm thực vật, kết hợp sâu giữa công nghệ AI, thông tin không gian - vũ trụ và kiến thức chuyên môn.

Trung Quốc ra mắt AI Tuệ Nhãn phục vụ giám sát sức khỏe thực vật

Trung Quốc ra mắt AI Tuệ Nhãn phục vụ giám sát sức khỏe thực vật

VOV.VN - Ngày 31/10, Viện Nghiên cứu Đổi mới Thông tin Không gian - Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chính thức công bố hệ thống trí tuệ nhân tạo AI Tuệ Nhãn (AI Huiyan) phục vụ giám sát sức khỏe thảm thực vật, kết hợp sâu giữa công nghệ AI, thông tin không gian - vũ trụ và kiến thức chuyên môn.

Máy bay không người lái Trung Quốc lần đầu cất, hạ cánh trên tàu Tứ Xuyên
Máy bay không người lái Trung Quốc lần đầu cất, hạ cánh trên tàu Tứ Xuyên

VOV.VN - Máy bay không người lái tàng hình trinh sát - tấn công GJ-21 của Trung Quốc mới đây đã thực hiện thành công chuyến cất và hạ cánh đầu tiên trên tàu sân bay Tứ Xuyên, đánh dấu bước đột phá trong khả năng vận hành máy bay không người lái tàng hình cánh cố định từ tàu chiến cỡ lớn của hải quân Trung Quốc.

Máy bay không người lái Trung Quốc lần đầu cất, hạ cánh trên tàu Tứ Xuyên

Máy bay không người lái Trung Quốc lần đầu cất, hạ cánh trên tàu Tứ Xuyên

VOV.VN - Máy bay không người lái tàng hình trinh sát - tấn công GJ-21 của Trung Quốc mới đây đã thực hiện thành công chuyến cất và hạ cánh đầu tiên trên tàu sân bay Tứ Xuyên, đánh dấu bước đột phá trong khả năng vận hành máy bay không người lái tàng hình cánh cố định từ tàu chiến cỡ lớn của hải quân Trung Quốc.

Trung Quốc thúc đẩy tạo việc làm nhờ AI và giảm rủi ro mất việc vì AI
Trung Quốc thúc đẩy tạo việc làm nhờ AI và giảm rủi ro mất việc vì AI

VOV.VN - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng và ngày càng được ứng dụng rộng rãi, Trung Quốc mới đây đã ban hành một văn bản, nhằm triển khai một loạt biện pháp, chính sách tạo thêm việc làm thông qua AI.

Trung Quốc thúc đẩy tạo việc làm nhờ AI và giảm rủi ro mất việc vì AI

Trung Quốc thúc đẩy tạo việc làm nhờ AI và giảm rủi ro mất việc vì AI

VOV.VN - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng và ngày càng được ứng dụng rộng rãi, Trung Quốc mới đây đã ban hành một văn bản, nhằm triển khai một loạt biện pháp, chính sách tạo thêm việc làm thông qua AI.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ