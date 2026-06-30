Trung Quốc họp Bộ Chính trị bàn về phòng chống mưa lũ, hạn hán

Cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc nêu rõ, các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan sẽ tiếp tục xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc trong mùa lũ chính năm nay, với việc xuất hiện cùng lúc cả hạn hán và lũ lụt. Hội nghị yêu cầu các địa phương, ban ngành nâng cao hơn nữa nhận thức, sẵn sàng phòng chống lũ lớn, hạn hán nghiêm trọng và các cơn bão mạnh, triển khai các biện pháp quyết liệt để làm tốt công tác phòng chống lũ lụt, hạn hán và cứu trợ thiên tai.

Cuộc họp nhấn mạnh việc phải luôn đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu, nâng cao tính chính xác của công tác giám sát và dự báo, tổ chức sơ tán và bố trí nơi tránh trú cho người dân kịp thời và quyết đoán, đề phòng nghiêm ngặt việc để xảy ra thương vong lớn.

Một vụ sạt lở đất do mưa lớn xảy ra ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 30/6. Ảnh: China News

Hội nghị cũng yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho các sông hồ lớn, tăng cường toàn diện việc kiểm soát không gian xả lũ của sông hồ. Đặc biệt chú trọng đến nguy cơ chuyển biến nhanh chóng giữa hạn hán và lũ lụt, phòng chống lũ lụt và hạn hán cùng lúc, tăng cường quản lý và điều độ thống nhất nguồn nước. Đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng và dự án đang thi công trong mùa lũ, tăng cường rà soát các mối nguy tiềm ẩn và bảo vệ cơ sở hạ tầng nông nghiệp.

Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành công tác cứu trợ thiên tai nhanh chóng và hiệu quả, cũng như tầm quan trọng của việc đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cơ bản của người dân bị ảnh hưởng. Hội nghị cũng nhấn mạnh việc ưu tiên nguồn lực ở cấp cơ sở và triển khai nhân lực ra tuyến đầu để tăng cường năng lực phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ ở cơ sở.

Hội nghị yêu cầu các cấp ủy đảng và chính quyền nghiêm túc thực hiện các quyết định và chỉ đạo của Trung ương, cũng như chế độ chịu trách nhiệm trong phòng chống lũ lụt và hạn hán. Các tổ chức đảng cơ sở và cán bộ đảng viên phải tiên phong gương mẫu, xông pha trên tuyến đầu, bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân, duy trì ổn định xã hội.

Mùa lũ chính của Trung Quốc diễn ra khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Tại cuộc họp báo về an toàn mùa lũ tổ chức hôm 23/6, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, các hiện tượng thời tiết cực đoan dự kiến ​​sẽ xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong mùa lũ chính năm nay. Tình hình phòng chống lũ lụt và hạn hán ở nước này nghiêm trọng, phức tạp.

Trước đó, dữ liệu về thiên tai quốc gia trong tháng 5 do Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc công bố cho thấy, thiên tai đã ảnh hưởng đến 6,609 triệu người, khiến 95 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 20 tỷ nhân dân tệ (gần 3 tỷ USD).