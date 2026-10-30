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Trung Quốc, Indonesia và Malaysia triệt phá vụ án 1,2 tấn ma túy đá

Thứ Sáu, 21:39, 30/10/2026
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VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã cùng Indonesia và Malaysia triệt phá thành công một vụ án sản xuất và buôn bán ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, thu giữ khoảng 1,2 tấn ma túy đá dạng lỏng.

Trung Quốc, Indonesia và Malaysia mở chiến dịch chống ma túy xuyên quốc gia

Theo thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc ngày 30/10, dưới sự hỗ trợ của Văn phòng Ủy ban Kiểm soát ma túy Quốc gia Trung Quốc và Cục Điều tra tội phạm ma túy thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Cơ quan Phòng chống Ma túy Quốc gia Indonesia đã triệt phá thành công một cơ sở tinh chế và sản xuất ma túy quy mô lớn tại Banda Aceh, Indonesia vào ngày 21/10, thu giữ khoảng 1,2 tấn ma túy đá dạng lỏng và bắt giữ 11 nghi phạm.

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Hiện trường vụ bắt giữ ở Indonesia (Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc).

Bộ Công an Trung Quốc cho biết, vào tháng 10/2025, cơ quan phòng chống ma túy nước này đã phát hiện được manh mối về một đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, chuyên buôn lậu và vận chuyển trái phép các loại ma túy dạng lỏng. Sau 1 năm điều tra chuyên sâu, phía Trung Quốc dần nắm rõ nhiều vụ buôn lậu và vận chuyển ma túy dạng lỏng vào Indonesia của đường dây này.

Tháng 9/2026, phía Trung Quốc đã chia sẻ thông tin với Cơ quan Phòng chống Ma túy Quốc gia Indonesia. Hai bên quyết định hợp tác trong một nỗ lực chung đấu tranh chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Bộ Công an Trung Quốc gọi đây là chiến công quan trọng trong công tác phối hợp thực thi pháp luật phòng chống ma túy xuyên quốc gia, giáng một đòn mạnh và răn đe hiệu quả tội phạm ma túy trong khu vực. Theo bộ này, đây là vụ án ma túy xuyên quốc gia đặc biệt lớn, có số lượng đối tượng bị bắt nhiều nhất và chuỗi tội phạm hoàn chỉnh nhất mà Trung Quốc phối hợp với các quốc gia triệt phá thành công trong những năm gần đây.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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