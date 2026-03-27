Trung Quốc kêu gọi các thành viên WTO chống chủ nghĩa đơn phương, bảo hộ

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 diễn ra ở thủ đô Yaoundé, Cameroon, ngày 26/3, ông Vương Văn Đào khẳng định toàn cầu hóa kinh tế là xu thế lịch sử không thể đảo ngược và chủ nghĩa đa phương là sự lựa chọn tất yếu để ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Theo ông, trật tự kinh tế quốc tế không thể quay lại “luật rừng” và hợp tác cùng có lợi chính là “con đường chính nghĩa” ngày càng rộng mở. Ông kêu gọi các bên kiên định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương lấy WTO làm trung tâm, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của WTO và cùng nhau chống lại chủ nghĩa đơn phương lẫn chủ nghĩa bảo hộ.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào. Ảnh: Bộ Thương mại Trung Quốc

Về vấn đề cải cách WTO, ông Vương Văn Đào nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, đồng thời lưu ý cần duy trì nền tảng quy tắc của hệ thống thương mại đa phương. Ông cho rằng cải cách phải đặt phát triển vào vị trí trung tâm, hỗ trợ các thành viên đang phát triển tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tôn trọng thể chế kinh tế và giai đoạn phát triển khác nhau của từng thành viên.

Nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc, ông tuyên bố Bắc Kinh chủ trương dùng đối thoại thay cho đối đầu, dùng quy tắc chống lại cường quyền và dùng cải cách dẫn dắt tương lai. Trung Quốc đã tuyên bố không tìm kiếm đối xử đặc biệt và khác biệt mới trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai tại WTO, đồng thời trình văn kiện lập trường về cải cách tổ chức này trong bối cảnh hiện nay.

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Vương Văn Đào và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Đầu tư Nigeria cũng đã ký Hiệp định khung về quan hệ đối tác kinh tế cùng phát triển, đánh dấu Nigeria trở thành quốc gia châu Phi thứ 34 tham gia hiệp định loại này với Trung Quốc. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thúc đẩy phát triển ngành sản xuất và chuyển đổi nông nghiệp tại Nigeria, đồng thời đàm phán trong các lĩnh vực tự do hóa thương mại, hợp tác phát triển xanh, đầu tư và thương mại số.