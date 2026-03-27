Trung Quốc kêu gọi các thành viên WTO chống chủ nghĩa đơn phương, bảo hộ

Thứ Sáu, 09:56, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã kêu gọi các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cùng chung tay chống lại các hành vi mang tính đơn phương và bảo hộ, đồng thời nhấn mạnh cải cách là nhiệm vụ trọng tâm cho tương lai của tổ chức này.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 diễn ra ở thủ đô Yaoundé, Cameroon, ngày 26/3, ông Vương Văn Đào khẳng định toàn cầu hóa kinh tế là xu thế lịch sử không thể đảo ngược và chủ nghĩa đa phương là sự lựa chọn tất yếu để ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Theo ông, trật tự kinh tế quốc tế không thể quay lại “luật rừng” và hợp tác cùng có lợi chính là “con đường chính nghĩa” ngày càng rộng mở. Ông kêu gọi các bên kiên định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương lấy WTO làm trung tâm, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của WTO và cùng nhau chống lại chủ nghĩa đơn phương lẫn chủ nghĩa bảo hộ.

trung quoc keu goi cac thanh vien wto chong chu nghia don phuong, bao ho hinh anh 1
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào. Ảnh: Bộ Thương mại Trung Quốc

Về vấn đề cải cách WTO, ông Vương Văn Đào nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, đồng thời lưu ý cần duy trì nền tảng quy tắc của hệ thống thương mại đa phương. Ông cho rằng cải cách phải đặt phát triển vào vị trí trung tâm, hỗ trợ các thành viên đang phát triển tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tôn trọng thể chế kinh tế và giai đoạn phát triển khác nhau của từng thành viên.

Nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc, ông tuyên bố Bắc Kinh chủ trương dùng đối thoại thay cho đối đầu, dùng quy tắc chống lại cường quyền và dùng cải cách dẫn dắt tương lai. Trung Quốc đã tuyên bố không tìm kiếm đối xử đặc biệt và khác biệt mới trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai tại WTO, đồng thời trình văn kiện lập trường về cải cách tổ chức này trong bối cảnh hiện nay.

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Vương Văn Đào và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Đầu tư Nigeria cũng đã ký Hiệp định khung về quan hệ đối tác kinh tế cùng phát triển, đánh dấu Nigeria trở thành quốc gia châu Phi thứ 34 tham gia hiệp định loại này với Trung Quốc. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thúc đẩy phát triển ngành sản xuất và chuyển đổi nông nghiệp tại Nigeria, đồng thời đàm phán trong các lĩnh vực tự do hóa thương mại, hợp tác phát triển xanh, đầu tư và thương mại số.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Trung Quốc tuyên bố đạt đồng thuận mới về thương mại với Mỹ
Trung Quốc tuyên bố đạt đồng thuận mới về thương mại với Mỹ

VOV.VN - Phái đoàn thương mại Trung-Mỹ đã kết thúc 2 ngày đàm phán tại Paris, Pháp. Theo tuyên bố từ phía Trung Quốc, hai bên đã đạt được một số đồng thuận mới và nhất trí xem xét thiết lập cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

Trung Quốc tuyên bố đạt đồng thuận mới về thương mại với Mỹ

Trung Quốc tuyên bố đạt đồng thuận mới về thương mại với Mỹ

VOV.VN - Phái đoàn thương mại Trung-Mỹ đã kết thúc 2 ngày đàm phán tại Paris, Pháp. Theo tuyên bố từ phía Trung Quốc, hai bên đã đạt được một số đồng thuận mới và nhất trí xem xét thiết lập cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris
Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris

VOV.VN - Ngày 15/3, đại diện cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại tại Paris, Pháp. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khoảng 2 tuần tới.

Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris

Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris

VOV.VN - Ngày 15/3, đại diện cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại tại Paris, Pháp. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khoảng 2 tuần tới.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại
Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại

VOV.VN - Trung Quốc ngày 16/3 tiếp tục lên tiếng chỉ trích Mỹ lạm dụng cơ chế điều tra theo Mục 301, cho rằng Washington đang lấy lý do “lao động cưỡng bức” để dựng thêm rào cản thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc và nhiều đối tác kinh tế lớn trên thế giới.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại

VOV.VN - Trung Quốc ngày 16/3 tiếp tục lên tiếng chỉ trích Mỹ lạm dụng cơ chế điều tra theo Mục 301, cho rằng Washington đang lấy lý do “lao động cưỡng bức” để dựng thêm rào cản thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc và nhiều đối tác kinh tế lớn trên thế giới.

