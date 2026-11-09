Trung Quốc kêu gọi giải quyết xung đột Trung Đông bằng biện pháp chính trị

Ngày 8/11, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trạch Tuấn đã lần lượt gặp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kani, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Majid Takht-Ravanchi và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Vùng Vịnh Mohammad Alibeik. Các cuộc gặp tập trung trao đổi về quan hệ Trung Quốc - Iran và tình hình Trung Đông hiện nay.

Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Trung Đông đến thăm Iran vào ngày 8 tháng 11. Ảnh Bộ ngoại giao Trung Quốc

Tại các cuộc gặp, ông Trạch Tuấn cho rằng, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông kéo dài và tác động lan rộng, chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia cần được tôn trọng. Các bên liên quan cần hành động với tinh thần lý trí, thực chất, tập trung tìm kiếm giải pháp chính trị để sớm khôi phục ổn định và phát triển tại khu vực.

Đặc phái viên Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh ủng hộ các nước trong khu vực phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, xây dựng cấu trúc an ninh khu vực mới trên cơ sở quan điểm an ninh chung, tổng hợp, hợp tác và bền vững, hướng tới hòa bình, ổn định lâu dài.

Về quan hệ song phương, ông Trạch Tuấn cho biết, năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Iran. Bắc Kinh mong muốn nhân dịp này thúc đẩy quan hệ hai nước đạt những tiến triển mới.

Về phía Iran, các quan chức nước này khẳng định coi trọng quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực. Tehran đồng thời đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Bắc Kinh trong thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự.

Phía Iran nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ; phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời kiên trì giải quyết xung đột bằng biện pháp chính trị thông qua đối thoại và tham vấn. Iran cũng bày tỏ mong muốn phối hợp với Trung Quốc và các lực lượng yêu chuộng hòa bình, thúc đẩy sớm khôi phục hòa bình, ổn định tại Trung Đông và vùng Vịnh.