Trung Quốc kêu gọi Mỹ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với WHO

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 15/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của Mỹ và kêu gọi Washington thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của nước này với WHO.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (giữa). Ảnh: UN.

“Quyết định của Mỹ sẽ làm suy yếu năng lực của Tổ chức Y tế thế giới và làm tổn hại sự hợp tác quốc tế. Trung Quốc sẽ luôn ủng hộ WHO thực hiện vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế quốc tế và phản ứng chống đại dịch trên toàn cầu”, ông Triệu Lập Kiên nói.

Động thái cắt giảm sự hỗ trợ cho WHO giữa lúc đại dịch hoành hành là điều chưa từng có tiền lệ. Điều này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các chuyên gia phụ trách chính sách về y tế và từ nhà tỷ phú từ thiện Bill Gates. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi Mỹ trở thành tâm dịch Covid-19, những người ủng hộ ông Trump cho rằng do những sai lầm của WHO ở giai đoạn đầu đã khiến cuộc khủng hoảng tồi tệ hơn.

“WHO đã thất bại trong thực hiện nhiệm vụ cơ bản và cần phải chịu trách nhiệm. Dịch bệnh đáng lẽ ra đã được ngăn chặn ngay tại nơi khởi phát nếu tổ chức này đưa ra phản ứng sớm hơn”, Tổng thống Trump tuyên bố. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington đóng góp từ 400 triệu đến 500 triệu USD mỗi năm, trong khi Trung Quốc chỉ đóng góp khoảng 40 triệu USD.

AP hôm nay (15/4) cho biết đã thu thập được một số tài liệu nội bộ cho thấy giới chức Trung Quốc phải chờ đợi 6 ngày vào tháng 1 vừa qua, trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo người dân về mối nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19. Sự trì hoãn này đã cho phép hàng triệu người từ tâm dịch Vũ Hãn đi tới các tỉnh thành khác ở trong nước và trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, người phát ngôn Triệu Lập Kiên lại nói rằng Trung Quốc đã cập nhật tình hình kịp thời cho WHO và nhấn mạnh cáo buộc cho rằng chính phủ nước này không minh bạch thông tin là điều “không công bằng”.

Cảnh báo nguy cơ phá vỡ WHO

Chi phí hoạt động của WHO gồm hai khoản: đóng góp cố định và đóng góp tự nguyện. Các quốc gia thành viên đóng góp phần cố định theo các mức khác nhau tùy quy mô và mức sống mỗi nước. Phần còn lại là từ các tổ chức liên chính phủ, các ngân hàng phát triển, các quỹ thiện nguyện, các tổ chức phi chính phủ, các đối tác, lĩnh vực tư nhân và được điều chỉnh theo các chương trình y tế toàn cầu cụ thể.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Adam Kamradt-Scott của Trường Ðại học Sydney cho biết, Mỹ đóng góp gần 1/4 tổng kinh phí của các nước thành viên. Ông Adam Kamradt-Scott cảnh báo rằng, Tổng thống Trump có thể “phá vỡ” tổ chức này, nếu Mỹ dừng cả khoản đóng góp cố định và đóng góp tự nguyện. Động thái này sẽ phá vỡ nỗ lực dẫn đầu thế giới kéo dài hàng thập kỷ trong việc chống lại dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến y tế toàn cầu.

“Chúng ta đang chứng kiến tình huống mà ở đó Mỹ đang bỏ trống vai trò lãnh đạo giữa cuộc khủng hoảng”, ông Kamradt-Scott nói./.