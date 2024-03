Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và sớm đưa Palestine thành thành viên LHQ

Lời kêu gọi của ông Cảnh Sảng được đưa ra tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc sử dụng quyền phủ quyết diễn ra cùng ngày.

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc cho rằng, ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza là cần thiết để cứu sống thường dân vô tội, là tiền đề triển khai cứu trợ nhân đạo và là chìa khóa để tránh xung đột leo thang, lan rộng.

Khói bốc lên ở trung tâm Gaza. Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt xung đột với ý thức cấp bách mạnh mẽ nhất và quyết tâm chính trị cao nhất, nhằm đem lại hy vọng sống cho người dân dải Gaza khi tháng Ramadan đang đến gần. Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc hối thúc Israel hủy bỏ kế hoạch tấn công Rafah, ngừng tấn công quân sự vào Gaza, ngừng cưỡng bức di dời và trừng phạt tập thể đối với người dân Palestine”.

Ông cũng bày tỏ thất vọng trước việc Mỹ sử dụng quyền phủ quyết lần thứ tư cản trở hành động kêu gọi ngừng bắn của Hội đồng Bảo an trong gần 5 tháng kể từ khi xung đột ở Gaza nổ ra, đồng thời kêu gọi các nước liên quan duy trì thái độ công bằng và có trách nhiệm, đưa ra sự lựa chọn đúng đắn và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Ông Cảnh Sảng cũng lên án tình trạng binh lửa khiến Gaza đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo chưa từng có, với sự thiếu hụt trầm trọng nguồn cung vật tư sinh tồn và trật tự xã hội bên bờ vực sụp đổ. Ông tuyên bố, “Trung Quốc hối thúc Israel, với tư cách là bên chiếm đóng, thực hiện nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, đảm bảo việc tiếp cận an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở các nguồn cung cấp nhân đạo đầy đủ, đồng thời thực hiện các biện pháp thiết thực để đảm bảo an toàn cho các cơ quan và nhân viên nhân đạo, tạo sự thuận tiện cần thiết cho họ thực hiện các hoạt động cứu trợ. Các nghị quyết liên quan được Hội đồng Bảo an thông qua phải được thực hiện đầy đủ.”

Ông tái khẳng định “giải pháp hai nhà nước” là lối thoái khả thi duy nhất để giải quyết vấn đề Palestine-Israel, đồng thời kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao quốc tế và khu vực, định hình lại tiến trình đa phương đáng tin cậy, khôi phục triển vọng chính trị của “giải pháp hai nhà nước” và tái khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel.

Bên cạnh việc đề xuất triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế với quy mô, phạm vi và hiệu quả lớn hơn, Trung Quốc cũng khẳng định việc ủng hộ Palestine sớm trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc.

Bắc Kinh cam kết sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực sớm dập tắt chiến tranh ở Gaza, giảm nhẹ thảm họa nhân đạo, thực hiện “giải pháp hai nhà nước”, đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở Trung Đông.

Lời kêu gọi của Bắc Kinh đưa ra trong bối cảnh Ai Cập cho biết 3 ngày đàm phán với Hamas về lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả con tin Israel đã kết thúc hôm 5/3 mà không có đột phá. Bế tắc đàm phán diễn ra chưa đầy một tuần trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo dự kiến vào ngày 10/3 tới.