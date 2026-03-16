Trung Quốc khẳng định vẫn duy trì liên lạc với Mỹ về chuyến thăm của Donald Trump

Trả lời câu hỏi của truyền thông về đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc hoãn chuyến thăm Bắc Kinh nếu Trung Quốc không hỗ trợ giải quyết vấn đề hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz chiều 16/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tái khẳng định: "Ngoại giao nguyên thủ đóng vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế trong quan hệ Trung - Mỹ, hai bên đang duy trì liên lạc về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump".

Đề cập đến phản hồi của Bắc Kinh về việc hỗ trợ đảm bảo an ninh ở eo biển Hormuz, người phát ngôn "một lần nữa kêu gọi các bên ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự, tránh leo thang căng thẳng hơn nữa và ngăn chặn tình trạng bất ổn khu vực gây ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển kinh tế toàn cầu".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi ông Trump nói Mỹ kỳ vọng Trung Quốc sẽ góp phần giúp khơi thông tuyến vận tải qua eo biển Hormuz trước khi ông tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và để ngỏ khả năng hoãn chuyến thăm này trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 15/3.

Tổng thống Trump cũng cho biết đã đề nghị 7 quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ Trung Đông tham gia một liên minh để hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng mà khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ của thế giới đi qua.

Liên quan đến việc liệu các lệnh trừng phạt có ảnh hưởng đến khả năng đến Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hay không, người phát ngôn cho biết, các lệnh trừng phạt của nước này nhằm vào lời nói và hành động của ông Rubio liên quan đến Trung Quốc trong nhiệm kỳ khi ông còn ở Thượng viện Mỹ - một phát biểu được cho là ông Rubio có thể không phải chịu lệnh trừng phạt ở thời điểm hiện tại.

Trước đó, theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ 31/3 đến ngày 2/4 và sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Các quan chức Trung Quốc và Mỹ hiện đang gặp nhau tại Paris, nhằm trao đổi về những lĩnh vực có tiềm năng đạt được thỏa thuận như nông nghiệp, khoáng sản quan trọng và thương mại có kiểm soát. Đây cũng là những lĩnh vực mà nguyên thủ hai nước có thể thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh.