Trung Quốc khẳng định vẫn duy trì liên lạc với Mỹ về chuyến thăm của Donald Trump

Thứ Hai, 18:54, 16/03/2026
VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (16/3) không đưa ra bình luận về khả năng hoãn chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chỉ cho biết vẫn duy trì liên lạc với Washington về vấn đề này.

Trả lời câu hỏi của truyền thông về đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc hoãn chuyến thăm Bắc Kinh nếu Trung Quốc không hỗ trợ giải quyết vấn đề hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz chiều 16/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tái khẳng định: "Ngoại giao nguyên thủ đóng vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế trong quan hệ Trung - Mỹ, hai bên đang duy trì liên lạc về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump".

Đề cập đến phản hồi của Bắc Kinh về việc hỗ trợ đảm bảo an ninh ở eo biển Hormuz, người phát ngôn "một lần nữa kêu gọi các bên ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự, tránh leo thang căng thẳng hơn nữa và ngăn chặn tình trạng bất ổn khu vực gây ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển kinh tế toàn cầu".

trung quoc khang dinh van duy tri lien lac voi my ve chuyen tham cua donald trump hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi ông Trump nói Mỹ kỳ vọng Trung Quốc sẽ góp phần giúp khơi thông tuyến vận tải qua eo biển Hormuz trước khi ông tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và để ngỏ khả năng hoãn chuyến thăm này trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 15/3.

Tổng thống Trump cũng cho biết đã đề nghị 7 quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ Trung Đông tham gia một liên minh để hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng mà khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ của thế giới đi qua.

Liên quan đến việc liệu các lệnh trừng phạt có ảnh hưởng đến khả năng đến Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hay không, người phát ngôn cho biết, các lệnh trừng phạt của nước này nhằm vào lời nói và hành động của ông Rubio liên quan đến Trung Quốc trong nhiệm kỳ khi ông còn ở Thượng viện Mỹ - một phát biểu được cho là ông Rubio có thể không phải chịu lệnh trừng phạt ở thời điểm hiện tại.

Trước đó, theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ 31/3 đến ngày 2/4 và sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Các quan chức Trung Quốc và Mỹ hiện đang gặp nhau tại Paris, nhằm trao đổi về những lĩnh vực có tiềm năng đạt được thỏa thuận như nông nghiệp, khoáng sản quan trọng và thương mại có kiểm soát. Đây cũng là những lĩnh vực mà nguyên thủ hai nước có thể thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh.

china_reuters.png

Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris

VOV.VN - Ngày 15/3, đại diện cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại tại Paris, Pháp. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khoảng 2 tuần tới.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại

VOV.VN - Trung Quốc ngày 16/3 tiếp tục lên tiếng chỉ trích Mỹ lạm dụng cơ chế điều tra theo Mục 301, cho rằng Washington đang lấy lý do “lao động cưỡng bức” để dựng thêm rào cản thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc và nhiều đối tác kinh tế lớn trên thế giới.

Mỹ hối thúc Trung Quốc can thiệp giúp mở cửa eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu phần lớn dầu qua eo biển Hormuz - cần tham gia bảo vệ tuyến hàng hải này, đồng thời để ngỏ khả năng trì hoãn chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào cuối tháng.

Trung Quốc và Anh phản ứng khi ông Trump muốn họ gửi tàu chiến tới Hormuz

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/3 tuyên bố rằng ông “hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác” sẽ điều động tàu hải quân để khai thông các tuyến đường vận chuyển ở eo biển Hormuz, cả Trung Quốc và Anh đều đã phản hồi yêu cầu bình luận từ phía CNN.

