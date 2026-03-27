Trung Quốc khởi động hai cuộc điều tra rào cản thương mại đối với Mỹ

Thứ Sáu, 16:49, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/3, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo khởi động hai cuộc điều tra rào cản thương mại đối với Mỹ, nhằm đáp trả các cuộc điều tra theo Mục 301 mà phía Mỹ áp dụng với nước này.

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, cơ quan này vừa ra hai thông báo chính thức, tiến hành điều tra đối với các biện pháp của Mỹ liên quan đến phá hoại chuỗi cung ứng toàn cầu và cản trở thương mại hàng hóa xanh.

Động thái này được đưa ra sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hai lần khởi xướng điều tra theo Mục 301 nhằm vào Trung Quốc. Cụ thể, ngày 12/3, USTR tiến hành điều tra với lý do “dư thừa công suất”, và ngày 13/3 tiếp tục điều tra với lý do “không ngăn chặn hiệu quả việc nhập khẩu hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức”. Các cuộc điều tra này không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn liên quan đến nhiều nền kinh tế khác.

trung quoc khoi dong hai cuoc dieu tra rao can thuong mai doi voi my hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối các động thái của Mỹ, đồng thời khẳng định việc tiến hành điều tra đối trọng là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước.

Theo quy định tại Luật Thương mại Đối ngoại và Quy tắc Điều tra Rào cản Thương mại Đối ngoại của Trung Quốc, hai cuộc điều tra được tiến hành song song với các cuộc điều tra mà Mỹ đã khởi xướng trước đó.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm, trong quá trình điều tra, cơ quan này sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành để áp dụng các biện pháp phù hợp, kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: thương mại mỹ-trung trung quốc kinh tế trung quốc rào cản thương mại mỹ-trung
VOV.VN - Phái đoàn thương mại Trung-Mỹ đã kết thúc 2 ngày đàm phán tại Paris, Pháp. Theo tuyên bố từ phía Trung Quốc, hai bên đã đạt được một số đồng thuận mới và nhất trí xem xét thiết lập cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris

VOV.VN - Ngày 15/3, đại diện cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại tại Paris, Pháp. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khoảng 2 tuần tới.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại

VOV.VN - Trung Quốc ngày 16/3 tiếp tục lên tiếng chỉ trích Mỹ lạm dụng cơ chế điều tra theo Mục 301, cho rằng Washington đang lấy lý do “lao động cưỡng bức” để dựng thêm rào cản thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc và nhiều đối tác kinh tế lớn trên thế giới.

