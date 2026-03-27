Trung Quốc khởi động hai cuộc điều tra rào cản thương mại đối với Mỹ

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, cơ quan này vừa ra hai thông báo chính thức, tiến hành điều tra đối với các biện pháp của Mỹ liên quan đến phá hoại chuỗi cung ứng toàn cầu và cản trở thương mại hàng hóa xanh.

Động thái này được đưa ra sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hai lần khởi xướng điều tra theo Mục 301 nhằm vào Trung Quốc. Cụ thể, ngày 12/3, USTR tiến hành điều tra với lý do “dư thừa công suất”, và ngày 13/3 tiếp tục điều tra với lý do “không ngăn chặn hiệu quả việc nhập khẩu hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức”. Các cuộc điều tra này không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn liên quan đến nhiều nền kinh tế khác.

Ảnh minh họa: Reuters

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối các động thái của Mỹ, đồng thời khẳng định việc tiến hành điều tra đối trọng là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước.

Theo quy định tại Luật Thương mại Đối ngoại và Quy tắc Điều tra Rào cản Thương mại Đối ngoại của Trung Quốc, hai cuộc điều tra được tiến hành song song với các cuộc điều tra mà Mỹ đã khởi xướng trước đó.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm, trong quá trình điều tra, cơ quan này sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành để áp dụng các biện pháp phù hợp, kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc.