Trung Quốc khuyến khích không dùng ô tô cá nhân trong thời gian Hội nghị APEC

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 năm 2026 sẽ được tổ chức tại Thâm Quyến, Quảng Đông từ 18-19/11.

Sau 10 ngày thành phố này phát động sáng kiến “Di chuyển xanh, đường thông thoáng” cam kết tự nguyện không sử dụng xe cá nhân trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC, tính đến 24/10, đã có hơn 500.000 người đăng ký tham gia sáng kiến ​​này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Đặc khu Thâm Quyến

Theo truyền thông địa phương, con số này tương đương với việc cứ khoảng 10 chủ sở hữu xe ô tô cá nhân tại Thâm Quyến thì có 1 người tự nguyện cam kết không sử dụng xe, qua đó tạo thêm không gian cho các phương tiện giao thông công cộng, như xe buýt và tàu điện ngầm, cũng như xe dành cho các đại biểu tham dự sự kiện.

Trước đó, Thâm Quyến đã công bố kế hoạch kỳ nghỉ Thu cho học sinh các trường tiểu học và trung học trong thời gian diễn ra hội nghị, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng chế độ làm việc linh hoạt cho nhân viên.

Bên cạnh đó, kể từ 25/10, Thâm Quyến cũng ra thông báo về việc triển khai các đợt kiểm tra an toàn phòng chống cháy chữa cháy vào ban đêm trên toàn thành phố trong thời gian diễn ra hội nghị quan trọng.

Thông báo nêu rõ, nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa và kiểm soát hỏa hoạn trong giai đoạn diễn ra các hội nghị quan trọng, giảm thiểu rủi ro cháy nổ vào ban đêm, đảm bảo sự ổn định về an toàn phòng cháy chữa cháy trên toàn thành phố, các đợt kiểm tra ban đêm sẽ được thực hiện vào mỗi buổi tối, bắt đầu từ Chủ nhật (25/10) đến ngày 20/11.

Các khu vực kiểm tra trọng điểm bao gồm những nơi có điều kiện phòng cháy chữa cháy hạn chế, như các “làng trong phố” (khu định cư tự phát trong thành phố), công trình tự xây dựng sử dụng vào mục đích thương mại, cửa hàng mặt phố, các cơ sở “3 trong 1” (kết hợp giữa nơi ở, nơi sản xuất/kho bãi và nơi kinh doanh), cùng các khu dân cư cũ.

Ngoài ra, phạm vi kiểm tra còn bao gồm các cơ sở hoạt động vào ban đêm, như nhà máy, doanh nghiệp, kho bãi, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại/chợ, địa điểm giải trí (karaoke, vũ trường...), rạp chiếu phim, trung tâm thể dục/giải trí, cũng như các tòa nhà cao tầng, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, tổ hợp thương mại đa năng và các địa điểm đặc thù như bệnh viện, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và trường nội trú.

Các nội dung kiểm tra trọng điểm bao gồm: khả năng tiếp cận các lối thoát nạn và lối thoát hiểm; sự thông thoáng của các tuyến đường dành cho xe chữa cháy và không gian phục vụ hoạt động chữa cháy trên cao; tình trạng sử dụng sai mục đích để ở tại các cơ sở “3 trong 1”, cửa hàng mặt phố và công trình thương mại tự xây dựng, cũng như việc đỗ và sạc xe đạp điện.

Thông báo yêu cầu tất cả các đơn vị và cơ sở phải tự tiến hành kiểm tra và thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy, dựa trên các nội dung trọng điểm đã nêu ở trên.