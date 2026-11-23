Theo ông Quách Gia Côn, việc Trung Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2021 là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Trong 5 năm qua, dưới sự dẫn dắt chiến lược của các nhà lãnh đạo, hợp tác giữa hai bên đã đạt nhiều kết quả thực chất, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, kết nối hạ tầng và giao lưu nhân văn.

Trung Quốc kỳ vọng quan hệ với ASEAN phát triển mạnh hơn trong năm 2027.

Ông cho biết, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN năm ngoái đã vượt 1.000 tỷ USD. Nghị định thư nâng cấp Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0 sắp có hiệu lực. Các dự án trọng điểm như đường sắt cao tốc Jakarta - Bandung, đường sắt Trung Quốc - Lào đã triển khai và phát huy hiệu quả; Kênh đào Bình Lục đã chính thức thông hành.

Hai bên cũng đã tổ chức thành công “Năm giao lưu nhân văn” và ban hành “thị thực ASEAN”, thúc đẩy giao lưu, đi lại của người dân ngày càng mật thiết. Việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - ASEAN cũng được thúc đẩy mạnh mẽ trên các cấp song phương và đa phương.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, năm nay là năm khởi động “Quy hoạch 5 năm thứ 15” của Trung Quốc, đồng thời là năm khởi động “Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045”. Năm 2027, ASEAN sẽ kỷ niệm 60 năm thành lập. Đây được xem là thời điểm quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai bên lên tầm cao mới.

Trung Quốc cho biết sẽ cùng các nước ASEAN xây dựng tốt Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0, triển khai Kế hoạch hành động quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kết nối hạ tầng và an ninh năng lượng.

Theo người phát ngôn, hai bên sẽ tiếp tục hướng tới xây dựng khu vực hòa bình, thịnh vượng và hữu nghị, góp phần tăng thêm tính ổn định và khả năng dự báo cho hòa bình, phát triển của khu vực.