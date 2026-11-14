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Trung Quốc lại kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác AI

Thứ Bảy, 10:35, 14/11/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 13/11 một lần nữa kêu gọi Trung-Mỹ tôn trọng lẫn nhau, tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được đưa ra tại cuộc gặp các đại diện Mỹ tham dự Đối thoại giữa các chính đảng Trung-Mỹ năm 2026 tổ chức tại Bắc Kinh.

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Ông Vương Nghị gặp các đại diện Mỹ tham dự Đối thoại giữa các chính đảng Trung-Mỹ năm 2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo thông tin của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát biểu với vai trò là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc không phải là Mỹ và cũng sẽ không trở thành một nước Mỹ khác.

Ông đề xuất hai bên biến đồng thuận giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xây dựng “quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng” thành các chính sách cụ thể, thông qua những hành động thực tế.

Theo ông, để làm được điều này, hai bên cần thực hiện 3 việc. Trước tiên là xác định rõ mục tiêu chung, tuân thủ quan điểm hòa hợp trong khác biệt, nhìn nhận đối phương một cách khách quan và lý trí, xây dựng kỳ vọng lâu dài, ổn định và tích cực về quan hệ Trung-Mỹ. Tiếp đó là mở rộng các lĩnh vực hợp tác, bao gồm tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, phản đối xu hướng lạm dụng an ninh hóa, chính trị hóa, nhằm đạt được lợi ích chung và cùng thắng. Thứ ba là củng cố nền tảng quan hệ, tiếp tục mở rộng giao lưu nhân văn, đặc biệt là tăng cường giao lưu giữa thanh niên và học sinh. Cuối cùng là nỗ lực vì hòa bình thế giới, phát huy trách nhiệm và vai trò của các nước lớn.

Trước đó, Đối thoại giữa các chính đảng Trung-Mỹ năm 2026 đã diễn ra vào ngày 12/11 tại Bắc Kinh. Đối thoại đã được tổ chức 15 lần giữa hai bên. Đại diện của các đảng phái, giới chiến lược và doanh nghiệp Mỹ, cùng đại diện từ các ban ngành, địa phương, cơ quan nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức dân sự của Trung Quốc đã tham gia cuộc đối thoại năm 2026.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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