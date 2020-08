Trung Quốc lại nâng mức cảnh báo mưa lớn lên màu cam

Vào lúc 6h sáng 17/8 (giờ địa phương), Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc lại tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, tức mức nghiêm trọng chỉ sau báo động đỏ.

Di dời người dân trong lũ ở tỉnh Tứ Xuyên ngày 12/8. Ảnh: Chinanews

Theo dự báo của cơ quan này, từ 20h ngày 16/8 đến 20h ngày 18/8, khu vực Tây Trung Bộ bồn địa Tứ Xuyên sẽ phải tiếp tục gánh chịu các đợt mưa rất lớn, nhiều tỉnh thành như: Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam... sẽ có mưa to.

Trong đó, một số khu vực miền Tây bồn địa Tứ Xuyên có lượng mưa lên đến 250-300 mm. Khu vực trung tâm huyện Lược Dương, tỉnh Thiểm Tây cũng bị chìm sâu trong nước và phải phát đi phản ứng khẩn cấp với lũ cấp I, tức cấp cao nhất, hơn 28.000 người tại đây đã phải di dời. Mực nước lũ trên 37 con sông ở thượng lưu sông Trường Giang và Hán Giang, tỉnh Thiểm Tây đã vượt mức báo động.

Ngày 16/8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nhóm họp và nhận định, trong 3 ngày tới, do ảnh hưởng của mưa, khu vực thượng lưu sông Trường Giang và Hán Giang sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước trên nhiều sông hồ tại đây sẽ vượt mức báo động, thậm chí vượt mức an toàn. Do lượng nước đổ về thượng lưu sông Trường Giang lớn, mưa to tiếp tục kéo dài trên lưu vực sông Hoàng Hà, Hải Hà và Tùng Liêu, công tác phòng lũ ở nước này vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng những ngày tới./.