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Trung Quốc lần đầu công bố hình ảnh về vụ phóng thử tên lửa Đông Phong-17

Chủ Nhật, 15:24, 21/06/2026
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VOV.VN - Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đã lần đầu tiên công bố đoạn phim về vụ phóng thử tên lửa Đông Phong-17. Theo các chuyên gia quân sự nước này, tên lửa Đông Phong-17 và các tên lửa thuộc dòng Đông Phong khác đã đạt “tiêu chuẩn thực chiến cao”.

Một chương trình quân sự của CCTV đã phát sóng hai cuộc tập trận bắn đạn thật của lực lượng tên lửa Trung Quốc. Một đoạn phim cho thấy xe phóng tên lửa Đông Phong-17 được dựng bên đường trước khi tên lửa được phóng lên thẳng đứng.

Trong một đoạn phim khác, một cuộc huấn luyện chung có sự tham gia của nhiều binh chủng đã diễn ra tại một trường huấn luyện tên lửa nằm sâu trong sa mạc Gobi miền Tây Bắc Trung Quốc. Một số tên lửa mới, bao gồm Đông Phong-26, đã được dựng lên trong tư thế sẵn sàng phóng.

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Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa trên CCTV

Bản tin của CCTV cho biết, trong cuộc đột kích hỏa lực này, các đơn vị chiến đấu không chỉ phải phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiều đợt tấn công bắn đạn thật, mà còn phải chuẩn bị để xử lý các tình huống đặc biệt như nhiễu điện từ mạnh và các cuộc tấn công chính xác.

Cũng theo bản tin, đối với các sĩ quan và binh lính của lực lượng tên lửa, huấn luyện bắn đạn thật phối hợp đa binh chủng cường độ cao đã trở thành thông lệ. Thiết bị mới giúp tinh giản chuỗi chỉ huy, rút ​​ngắn đáng kể thời gian hình thành hỏa lực, phá vỡ các hạn chế về địa lý, trận địa và thời tiết, cho ra đời nhiều chiến thuật và phương pháp huấn luyện mới.

Bình luận viên quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho biết, đây là lần đầu tiên hình ảnh tên lửa Đông Phong-17 trong tình trạng phóng được công khai. Phương tiện phóng có thể di chuyển cơ động trong điều kiện địa hình phức tạp mà vẫn phóng đúng thời gian và tấn công hiệu quả bất chấp nhiều yếu tố gây nhiễu, “cho thấy lực lượng tên lửa có tiêu chuẩn thực chiến rất cao”. Ông cũng phân tích, nhiều loại tên lửa trong video “cho thấy các loại tên lửa hiện có sẵn có thể được sử dụng để đối phó với nhiều mục tiêu chiến đấu khác nhau”.

Đoạn phim của CCTV còn cho thấy quá trình phóng của mẫu Đông Phong-26 mới nhất. Tên lửa này sử dụng chế độ phóng lạnh, với khói nhạt hơn ở phía trên và khói đậm hơn ở phía dưới. Giống như Đông Phong-17, Đông Phong-26 cũng có các cánh nhỏ ở hai bên.

Ông Đỗ Văn Long giải thích, những cánh nhỏ này hoạt động như phanh và lái, cho phép tên lửa có khả năng dịch chuyển ngang và dọc lớn hơn, giúp nó hiệu quả hơn trong việc tấn công các mục tiêu phức tạp và di động. Ông nhấn mạnh, đầu đạn có cánh sở hữu khả năng cơ động cao ở giai đoạn cuối, “có tác dụng đột phá cực mạnh đối với các loại hệ thống phòng không và chống tên lửa”.

Thông tin công khai cho thấy, tên lửa Đông Phong-17 lần đầu tiên được Trung Quốc công khai tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh vào năm 2019. Đây là tên lửa siêu thanh đã đi vào hoạt động và được trang bị đầu đạn “lướt sóng” đầu tiên trên thế giới, có tầm bắn tối đa khoảng 1.500 đến 2.000 km. Nó có thể lướt trong khí quyển và thay đổi quỹ đạo, làm tăng đáng kể độ khó của việc đánh chặn tên lửa.

CCTV cho biết, những năm gần đây, một số lượng lớn trang thiết bị chiến đấu chủ lực mới do Trung Quốc tự phát triển, như Đông Phong-17, Đông Phong-26D, Đông Phong-31 và Đông Phong-61, đã được đưa vào biên chế của quân đội nước này và tham gia huấn luyện thường xuyên.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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