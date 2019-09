Trung Quốc lần đầu tiên công bố Sách trắng về an toàn hạt nhân

Sách Trắng về an toàn hạt nhân của Trung Quốc khoảng 11.000 chữ với 6 mục chính, giới thiệu tổng quát về quá trình phát triển an toàn hạt nhân của Trung Quốc, các chính sách, nguyên tắc cơ bản trong an toàn hạt nhân, quan điểm và thực tiễn giám sát cũng như công tác triển khai hợp tác quốc tế trong đảm bảo an toàn hạt nhân của nước này.

Sách Trắng Hạt nhân của Trung Quốc. Ảnh: Mạng Tin tức Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Môi trường sinh thái Trung Quốc Lưu Hoa cho biết, Sách Trắng đầu tiên của chính phủ Trung Quốc về an toàn hạt nhân có những đặc điểm nổi bật như, thể hiện một cách tổng thể quan điểm về an toàn hạt nhân của Trung Quốc, lược lại toàn bộ chính sách, pháp quy về an toàn hạt nhân cũng như những nỗ lực của nước này trong việc phát triển và bảo vệ an toàn hạt nhân.

Ông Lưu Hoa nhấn mạnh, Trung Quốc là một trong những quốc gia sử dụng cũng như đảm bảo an toàn điện hạt nhân hàng đầu trên thế giới. Hiện nước này đang có 47 tổ máy đang hoạt động – đứng thứ 3 thế giới, 11 tổ máy đang xây dựng – đứng số 1 thế giới. Phần lớn các tổ máy điện hạt nhân của Trung Quốc sử dụng công nghệ thế hệ 3 và đến nay Trung Quốc chưa có sự cố điện hạt nhân nào vượt quá mức II theo phân cấp sự cố INES của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Ông Lưu Hoa, Thứ trưởng Bộ Môi trường Sinh thái Trung Quốc. Ảnh: China.com.cn.

Cũng tại buổi họp báo, khi trả lời câu hỏi về việc Bộ Thương mại Mỹ gần đây đưa tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc và ba công ty liên doanh vào danh sách các công ty bị cấm giao dịch với các công ty Mỹ, ông Lưu Hoa cho rằng, Mỹ đã lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia cũng như các biện pháp quản chế xuất khẩu, điều này sẽ gây thiệt hại cho cả hai bên.

Ông Lưu Hoa nói:“Động thái của Mỹ không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp Trung Quốc mà còn gây ảnh hưởng đối với các doanh nghiệp của nhiều quốc gia có liên quan, trong đó có Mỹ. Trung Quốc kiên quyết phản đối”.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố Sách Trắng về an toàn hạt nhân của nước này. Sách Trắng được công bố trong bối cảnh chiến tranh thương mại Trung – Mỹ tiếp tục leo thang và đối tượng cấm vận của Mỹ bắt đầu lan sang các công ty năng lượng của Trung Quốc. Hôm 14/8 vừa qua, Mỹ đã đưa Tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc và 3 công ty liên doanh vào danh sách đen với lý do công ty của Trung Quốc tiếp nhận công nghệ của Mỹ rồi sau đó sử dụng cho mục đích quân sự./.