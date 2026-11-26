Đây là chiến dịch tuần tra chung lần thứ 171 giữa 4 nước, với sự tham gia của 3 tàu thực thi pháp luật Trung Quốc xuất phát từ Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam nước này.

Chỉ huy của 4 quốc gia đã lên tàu mang biên hiệu 53108 của Trung Quốc. Đây là con tàu đặt trung tâm chỉ huy của hạm đội trong chiến dịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: China Daily

Chiến dịch lần này kết hợp tuần tra chung toàn tuyến, tuần tra theo đoạn và phối hợp thực thi pháp luật trên đất liền và trên sông, nhằm tiến hành kiểm tra và quản lý chung những tuyến đường thủy chính trên sông Mekong, các bến tàu ven sông và các bến phà nhánh sông, trấn áp mạnh mẽ các loạt tội phạm như buôn bán ma túy, vượt biên trái phép và buôn lậu qua biên giới, đồng thời kiểm tra và khắc phục các nguy cơ an ninh tiềm ẩn.

Bốn quốc gia cũng tổ chức cuộc họp trao đổi thông tin đa phương, chia sẻ các cập nhật về tình hình an ninh dọc sông Mekong, phân tích và đánh giá xu hướng các loại tội phạm và thảo luận các hợp tác cụ thể hơn trong chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra vụ án và các biện pháp phòng ngừa chung.

Trung Quốc cho biết sẽ luân chuyển nhân sự tại hai điểm liên lạc tuần tra chung ở Lào. Các sĩ quan thực thi pháp luật Trung Quốc cũng thăm các cơ quan của Lào, Myanmar và Thái Lan để trao đổi về hợp tác thực tế trong thực thi pháp luật, ngăn ngừa và phòng chống tội phạm dọc sông Mekong và tuyến đường sắt Trung - Lào.

Chiến dịch tuần tra chung mới nhất này diễn ra trong bối cảnh các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục gây ra các thách thức đối với an ninh ở tiểu vùng sông Mekong, đặc biệt là trong sản xuất và buôn bán ma túy.

Cơ chế tuần tra chung giữa 4 quốc gia được thiết lập vào tháng 12/ 2011, sau một vụ tấn công chết người vào hai tàu hàng trên sông Mekong tháng 10 cùng năm, khiến 13 thủy thủ Trung Quốc thiệt mạng.

Kể từ đó, cơ chế này đã phát triển vượt ra ngoài các cuộc tuần tra chung, bao gồm cả việc bố trí chỉ huy chung, trao đổi thông tin, phối hợp ứng phó khẩn cấp và đào tạo thực thi pháp luật.